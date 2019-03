Liviu Dragnea, internat de urgență, din nou, la spital. Verdictul medicilor este unul grav

Liviu Dragnea pare să se confrunte cu probleme serioase de sănătate, din acest motiv neputând să fie prezent la mitingul organizat de PSD la Brașov. Codrin Ştefănescu, secretarul general al PSD, a anunţat, duminică, la Braşov, că Liviu Dragnea a ajuns din nou la spital în cursul nopții trecute.





Codrin Ştefănescu a explicat că medicii au insistat ca Liviu Dragnea să rămână în spital pentru tratament, starea de sănătate a liderului PSD fiind mai gravă decât s-a estimat.

„Astăzi (duminică n.r.) trebuia să participe şi Dragnea la această întâlnire. Nu ştiu dacă ştiţi, aseară a avut iar o problemă de sănătate, medicii au insistat şi a fost câteva ore internat. I-au făcut câteva injecţii. Sperăm ca totul să fie bine în cursul zilei de astăzi, pentru că maine avem o şedinţă foarte importantă. La ora 12:30, se va stabili lista celor care participă la europarlamentare. Speram ca starea de sanantate a presedintelui Liviu Dragnea sa fie foarte buna pentru maine. Durerile nu se opresc. Se pare ca varianta pe care a ales o de a face infiltratii si a face terapie nu este cea mai buna. Cred ca va ajunge tot la operatie cum l-au sfatuit toti medicii de specialitate. El incearca aceasta varianta ca sa stea in picioare in aceste 2 luni de zile cat avem campania si alegerile, urmand ca bineinteles daca asculta sfatul meu sa se opereze. Am vorbit azi diminieata si aseara cand a avut dureri mari iarasi la coloana si s-a intalnit cu medicii. Medicii nu l-au lasat sa plece, mai ales ca era cu masina, pana la Brasov. Urmeaza sa se recupereze pentru a demonstra ca aceste variante reusesc, maine indiferent de cum se va simti mi-a promis ca va fi acolo la sedinta cu Executivul, este foarte important, vom stabili si ordinea, la sfârşitul sedintei de maine vom anunta si lista. A fost doar aseara spitalizat, azi dimineata, la prima ora, la 8 dimineata, a facut o procedura de infiltratie. Nici nu stiu sa va spun, ca nu sunt medic, nu ma pricep. Ce a facut cu cateva zile inainte, face si azi astfel incat maine sa stea pe picioare la aceasta sedinta. Trebuie sa asculte sfatul medicului şi sa se opereze”, a precizat Codrin Ştefănescu.

