Liviu Alexa, jurnalist Cluj: Poate cea mai trista constatare la implinirea a 30 de ani de la Revolutie, pe langa absenta autostrazilor si prezenta in continuare a coruptiei in sistemul de sanatate, e faptul ca societatea romaneasca nu preseaza decidentii sa accepte ca e absoluta nevoie de legea raspunderii magistratilor. Anul 2019 a fost campionul trist la achitari pe banda rulanta pe dosarele DNA si tot nu primim raspuns cine raspunde pentru vietile distruse, familiile puse la pamant, carierele calcate in picioare.

Discutam despre responsabilizarea politicienilor, a presei, a serviciilor secrete, dar sarim cu lejeritate peste magistrati care ar trebui sa raspunda, ca orice alt roman, pentru deciziile lor.

Din punctul meu de vedere, cel mai bun politician al anului 2019 e Lia Olguta Vasilescu, pentru inteligenta politica si, mai ales, felul modern in care comunica cu electoratul.

Cel mai prost politician al anului 2019? Nu l-as face prost, dar cu siguranta ipocrit si nesimtit, pentru felul in care a survolat Romania in primul mandate nefacand nimic, si pentru felul in care a mintit jucand teatrul ieftin din campanie ca sa il castige pe al doilea: Klaus Iohannis.

Citește și: