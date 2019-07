Anterior, Biroul Permanent Naţional al PSD a ales-o pe Viorica Dăncilă, cu majoritate de voturi, candidat la prezidenţiale din partea partidului.

Candidatura Vioricăi Dăncilă urmează să fie validată de Congresul PSD de pe 3 august.

„S-a votat pentru candidatul la prezidențiale, am ascultat parerile tuturor organizațiilor județene. Colegii au propus adoptarea unei rozluții care să cuprindă faptul că, intrând în logica campaniei, e important ca opiniile noastre să fie spuse în forurile statutare, iar cei care vor ieși în spațiul public cu afirmații care să lezeze partidul sau candidatul la prezidențiale să fie sancționați.

Orice pas greșit e un pas decontat de partid și trebuie ca în această luptă să dăm dovadă de determinare, unitate și corectitudine. Sunt convinsă că fiecare coleg, președinte județean va fi foarte implicat, că PSD are puterea să câștige aceste alegeri, că organizarea, mesajele și comunciarea vor fi un pas important.

Am avut un vot în BPN pentru candidatul la președinție. Chiar dacă dl Pleșoianu nu a fost prezent, pentru că nu e membru, le-am propus colegilor să dăm un vot și pentru el. Pleșoianu a avut un vot în BPN, Gabriela Firea s-a retras din curtă și a menționat că pentru noi e foarte important să mergem la alegeri.

În CEX, Pleșoianu a avut tot un vot – Dumitru Buzatu și în CEX, și s-a votat pentru mine pentru a reprezenta partidul la prezidențiale. E un vot care mă onorează și mă responsabilizează. Am încredere în mine, în colegii mei, că vom câștiga aprecierile românilor, că vom crea un val de încredere la nivel național. Știu că e foarte greu.

În spatele nostru nu va fi doar electoratul nostru, ci și cei pe care i-am dezamăgit și vom face totul ca să-i recâștigăm.

Consensul și unitatea e mult mai importantă decât dezbinarea. E important pentru noi, pentru fiecare organizație, să dovedească că cei de acolo cred în ei.

Șefii de organizații trebuie să dovedească că nu facem pași greșiți.”

Viorica Dancila a fost intrebata daca crede ca are sanse mai mari decat Iohannis si care ar fi atuurile acesteia.

„A fost opinia dlui Stănescu, nu vreau să o comentez și cred că după ce i-am răspuns cred că ar trebui să îl îndepărteze de opinia sa. Da, cred că am șanse pentru că mereu am demonstrat că pot fi și premierul tuturor românilor, deci pot fi și președintele tuturor românilor.”

„OUG a avut și lucruri bune. În construcții, creșterea pensiilor – tot în OUG 114 sunt. S-a greșit pentru că nu a fost dialog cu toți actorii, și le-am cerut miniștrilor să nu mai vină cu asemenea acte. Am fost singurul premier care mi-am asumat greșelile.”

Te-ar putea interesa și: