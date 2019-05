Little Google este aproape de marele premiu „Câștigă România!”

Este ambițios, perseverent și cu mult umor, iar tânărul ANDREI BERCIOIU, Little Google cum îi spun prietenii, a câştigat joi seară cea de-a 8-a ediție a concursului difuzat de TVR 2.





Andrei Bercioiu, Little Google, a absolvit Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologie la Universitatea Politehnica din București, dar spune că cel mai bine i s-a potrivit job-ul de recepționer în domeniul turismului. Pentru tânărul de 28 de ani, din Bucureşti, cunoștințele de cultură generală sunt pasiune şi, pentru că are întotdeauna răspunsuri, prietenii l-au poreclit "Little Google". În ediţia de joi, 9 mai, tânărul de 28 de ani din Bucureşti a răspuns corect la primele 6 întrebări din runda a treia şi și-a dublat suma, ajungând la 12.900 de lei. El va concura în cea de-a noua ediţie consecutivă a concursului de cultură generală de luni, 13 mai, şi e aproape de Marele Premiu.

Alături de Magdalena Iurescu, cea care a intrat în posesia marelui premiu „Câştigă România!” în sezonul trecut, Andrei Bercioiu este cel mai tânăr concurent care a reușit să ajungă atât de departe. Surprinzător, el participă pentru prima dată la un concurs de televiziune, iar motivul pentru care s-a înscris este că îl apreciază pe Virgil Ianţu.

Pentru a participa la înregistrări, și-a anulat o călătorie în Italia, unde ar fi mers la o reuniune cu prietenii din liceu, foști colegi care locuiesc acum în diferite țări din Europa. Nu regretă însă, vor mai fi ocazii să-i întâlnească și abia așteaptă să le povestească experiența trăită la ”Câștigă România!”. Printre pasiunile sale se mai numără călătoriile, atât în ţară cât şi în străinătate, iar Andrei a dezvăluit că a ratat să viziteze un singur loc din ţara noastră: Delta Dunării. Atent şi concentrat, bărbatul se bazează în competiţie pe logică și explică la fiecare răspuns cum a ales varianta corectă. Este optimist că până acum a reușit să se descurce onorabil în concursul de cultură generală difuzat de TVR 2 şi doar doi paşi îl mai desparte de Marele Premiu, autoturismul oferit concurenților care câștigă 10 ediții consecutive. Luni, 13 mai, Andrei Bercioiu va intra în cea de-a 9 – a ediţie consecutivă a concursului „Câştigă România!”, de la ora 20.00.

Ce studii avea, de fapt, Nicolae Ceausescu. La asta NIMENI nu s-ar fi asteptat! Ce scrie pe diploma sa

Pagina 1 din 1