Social Litoralul romanesc: Mamaia Nord, in topul preferintelor (P)







Mamaia Nord a devenit o alternativă din ce in ce mai serioasă de petrecere a vacantei de vara, atit in comparatie cu restul statiunilor de pe litoralul romanesc, cat si cu cele din tarile invecinate.

Daca in anii trecuti foarte multi romani isi planificau vacantele in Bulgaria, Grecia sau Turcia, litoralul nostru fiind mai mult o destinatie de weekend, lucrurile au inceput sa se schimbe in bine pentru hotelierii din Romania. Investitiile sustinute in spatiile de cazare au crescut in ultimii ani. Autoritatile locale au inceput sa se implice mai mult si astfel au inceput sa vina si rezultatele.

Majoritatea locatiilor sunt pet-friendly

In Mamaia Nord Navodari, de exemplu, pe langa plajele generoase care si-au pastrat nisipul fin, turistii au de unde alege atat in ceea ce priveste cazarea, restaurantele sau petrecerea timpului liber. Majoritatea locatiilor sunt pet-friendly, iar vântul favorabil și zonele special amenajate fac din Mamaia Nord un loc preferat pentru pasionații de sporturi nautice, in special pentru kiteri si kiteboarding.

”Este o certitudine faptul ca Mamaia Nord a devenit destinatia preferata a turistilor pentru vacanta de vara, in ultimii ani numarul acestora a crescut, si asta datorita plajelor foarte frumoase cu nisip foarte fin si cu o zona de imbaiere extrem de sigura. Ofertele de cazare sunt pentru toate tipurile de venituri, la standarde ridicate, vorbim si despre restaurantele care s-au dezvoltat in ultimii ani si in ultima perioada, cu produse specifice, mediteraneene, produse pescaresti si traditionale din Dobrogea. Mamaia Nord este o destinatie pe care o gasim la o distanta foarte mica de Bucuresti, accesibila.”, spune Mirela Matichescu, președintele OMD.

”Ne dorim foarte mult ca experienta turistilor care ajung in Mamaia Nord sa fie una placuta, astfel incat si anul viitor sa aleaga aceasta destinatie. Ne gandim si la siguranta turistilor pentru ca vrem ca acestia sa aiba parte de un concediu cat mai placut, aici, la Mamaia Nord.”, a completat Dorin Cornia, consilier local al orasului Navodari.

Turistii romani sunt din ce in ce mai exigenti

Datele publicate recent de ANAT (Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism) arata ca turistii romani sunt din ce in ce mai exigenti, dar si ca iau tot mai mult in calcul sa-si petreca vacantele in tara. Astfel, numărul turiștilor sosiți în vacanță pe litoral a crescut în 2023 la 1,57 milioane de persoane, cu 8,2% mai mult față de 2022. Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică au fost de 5,2 milioane în 2023, cu 9,4% mai multe decât cele din 2022.

Riviera românească păstrează trendul ascendent, rezervările pentru primele două luni, faţă de perioada similară a anului trecut, fiind în medie cu 25% mai mari, chiar dacă tarifele au crescut cu 10-15%.

Nici turiștii străini nu au ocolit litoralul romanesc, în primele două luni ale anului 2024, fiind cu 0,7% mai mulți decât cei sosiți în perioada ianuarie-februarie 2023, cu o pondere de 9,4% din total.

Si economia tarii are de castigat. In 2023, industria turismului din România a reprezentat 4,19% din PIB, faţă de 2,98% cât a avut pondere în 2019, considerat an de referinţă pentru turism. În acelaşi timp, România a depăşit anul 2019 cu 0,28% în ceea ce priveşte sosirile în unităţi clasificate de cazare, conform Institutului Naţional de Statistică (INS).