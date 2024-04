International Litoralul Albaniei, destinație de vacanță. Ce găsiți la hotelurile de la Marea Ionică







Litoralul albanez este unul din ce în ce mai căutat. Frumusețea lui, peisajele, dar și mâncarea sunt câteva din punctele forte ale acestuia. Drept urmare hotelurile ar trebui să se ridice la înălțimea așteptărilor, lucru care nu se întâmplă mereu. Sol Tropikal Durres este cel mai bine cotat hotel din Durres. Turiștii spun că este în regulă, dar nu pe toate planurile.

”Personalul a fost foarte drăguț și de ajutor, piscina și plaja au fost foarte drăguțe și curate. Și asta este atunci când vine vorba de lucruri bune. Dezastru am găsit în băi care erau vechi și murdare, toaletele și dușurile curgeau tot timpul.

Turiștii s-au plâns de igiena băilor pe litoralul albanez

Mâncarea nu a fost așa grozavă, aproape la fel in fiecare zi, lipsa fructelor de mare. Restaurant a la carte a fost groaznic, mâncarea înecată în grăsime și necondimentată”, a explicat un turist. Palace Hotel & Spa este un alt hotel din Durres. Și aici vorbim despre un hotel de 4 stele. ”Camera este spațioasă, dar scumpă (ar putea fi cu 20-30% mai ieftină).

Spre dezamăgirea noastră, era foarte zgomotos în timpul zilei. Cu o seară înainte o trupă cânta în restaurantul hotelului, așa că a trebuit să dormim cu dopuri pentru urechi. Nu atât de curat, cum am fi dorit deoarece am găsit păr peste tot. Spa-ul este ok și inclusiv, va trebui să plătiți în plus pentru sauna cu aburi”, a scris un turist. Vila Pascucci este un alt hotel preferat de majoritatea turiștilor, dar nu de către toți.

”Mâncare rece, băi murdare”

”O mare dezamăgire. Hotelul este elegant și modern de la distanță. În apropiere, locația este foarte proastă. Din păcate, când te uiți mai atent, descoperi multe lucruri la care nu te aștepți într-un hotel de 5 stele, chiar și în Albania: băi murdare, terasa murdară, insecte negre în hotel și camere. Bufet de mic dejun complet prost.

Mâncarea rece, indiferent de oră. Ne-am plâns la fața locului și am plecat cu o zi mai devreme”, a scris un turist.