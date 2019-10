În acest context, despre cazul de la Colectiv, Cumpănaşu a spus că va aduce „detalii, ce vor îngrozi România, despre cine a orchestrat și cine a avut de beneficiat de pe urma acestor crime din cazul Colectiv”

„Dragi Români, ne aducem cu toții aminte de modul în care un procuror de la Craiova a tarât pe jos un copil pentru al „preda” unei familii la care aceasta nu voia să ajungă. Numele fetiței este Sorina iar numlele procuroarei este Pițurcă. Mi-am asumat o bătălie până la capăt față de toate nedreptățile comise împotriva copiilor sau familiilor umilite de statul român. Astăzi am depus la secția pentru investigarea infracțiunilor în justiție (S.I.J.), plângere penală pe numele procuroarei Pițurcă (un adevărat torționar al vremurilor noastre) pentru abuzul comis împotriva micuței Sorina, astfel încât aceasta să raspundă pentru modul incalificabil și încalcarea oricarei norme legale în momentul “răpirii” Sorinei de lângă familia de care a fost crescută. Nu mă voi lăsa și nu voi avea liniște până când toți cei care au „traficat” acest copil din interior statului român, nu vor fi pedepsiți.

La fel voi proceda și în cazul primarului Dorin Florea de la Târgul Mureș, pe numele căruia voi depune o plângere penală la Parchetul General mâine. Plângere legată de modul incalificabil prin care zeci de minori (de la 1 la 16 ani), oameni săraci și bolnavi sunt șantajați și alungați dintr-un centru social pentru a face loc unei investiții imobiliare în beneficiul găștii lui Florea. După plecarea mea de ieri de la Târgul Mureș, mai mulți interlopi au descins în centrul social, au amenințat familiile care trăiesc acolo alături de copii în condiții mizere, continuând astfel teroarea asupra unor cetățeni care nu au decât vina că s-au născut fără posibilități, că au dat naștere unor copii ce au dreptul la viață și că își doresc CONTRACTE LEGALE cu statul pentru a putea trăii în continuare. Pentru Florea viața unui copil nu valorează nimic, oamenii bolnavi de cancer și alte boli grave fiind șantajați, umiliți și amenințați pentru a părăsi centrul social. Cu privire la acest caz ma voi implica personal pentru că un presedinte al unei țări are obligația să își iubească poporul indiferent de etnie, religie sau rasa.

P.S. Aștept din partea secției de investigare a infracțiunilor în justiție, pedepsirea penală a procuroarei Pițurcă care a târât un copil precum un gunoi și care merită să fie „răsplătită” pe măsura.

P.P.S. Am vorbit constant de cazul Colectiv în care peste 60 de tineri au murit și mulți alții au fost răniți, iar astăzi nimeni nu este vinovat. Nedreptatea și crimele împotriva copiilor nostrii trebuie să înceteze și vă promit că voi revenii cu detalii, ce vor îngrozi România, despre cine a orchestrat și cine a avut de beneficiat de pe urma acestor crime din cazul Colectiv”, a scris Cumpănaşu pe Facebook.

