Exclusiv. Lista lui Prelipceanu. CTP, ultimul jurnalist plecat după un conflict cu șeful de la Știrile Digi24

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a anunțat, într-o postare pe Facebook, că ediția din data de 3 iunie a fost ultima a emisiunii „Cap limpede”, în care a apărut, difuzată de Digi 24. Într-un anunț pe rețeaua de socializare, CTP a lăsat să se înțeleagă faptul că motivele despărțirii de Digi 24 sunt legate de comentariile pe care le-a făcut în emisiune și care ar fi afectat „imaginea postului”, conform publicației Infoactual.

„Nu ne mai vedem la toamnă. Analizând conținutul acestei emisiuni, conducerea postului a decis să înceteze colaborarea cu subsemnatul. Este o hotărâre unilaterală, care aparține Digi 24. Diagnosticele puse în «Cap limpede» final au fost considerate mai dăunătoare pentru imaginea postului decât boala”, a scris Cristian Tudor Popescu pe Facebook.

În spatele acestei concedieri, susține publicația Infoactual s-ar afla Cosmin Prelipceanu, care ar fi fost deranjat de afirmațiile lui CTP. Astfel, jurnalistul a criticat în termeni duri o gafă făcută de Cosmin Prelipceanu care a prezentat un clip vechi de 14 ani drept o înregistrare cu un „recrut rus” care ar fi vorbit despre războiul din Ucraina.

„E o filmare prezentată ca actuală (…) E vorba de o minciună neagră aici. Un fake news negru, în care nu are legătură nimic cu nimic. Sunt aspecte care trebuie discutate din punct de vedere al meseriei: nu preiei o știre fără să o verifici”, a afirmat CTP în emisiune, iritându-l pe Cosmin Prelipceanu.

CTP l-a taxat și în trecut pe Prelipceanu

Nu este pentru prima oară când CTP îl critică pe Cosmin Prelipceanu pentru prestația sa de jurnalist. A făcut-o și în urmă cu câțiva ani, în 2019, după un interviu pe care Prelipceanu i l-a luat Gabrielei Firea pe când era primar general.

Atitudinea binevoitoare pe care acesta a manifestat-o față de Gabriela Firea, l-a determinat pe CTP să-l taxeze foarte dur la vremea respectivă. El a spus că atunci când „a pus una dintre cele nu ştiu dacă mai mult de 5 întrebări, dl Prelipceanu a avut un ton prevenitor, de scuză, ca să nu zic umil”.

„Dureroasă emisiune din punct de vedere moral şi profesional pentru un veteran ca mine. Încă una-două din astea, şi nu ne mai întâlnim decât pe Republica şi facebook, stimaţi telespectatori Digi24”, amenința CTP.

Și alții au avut aceeași soartă

Trebuie spus că CTP nu este singurul jurnalist, angajat la Digi 24 care a fost nevoit să părăsească postul din cauza lui Cosmin Prelipceanu. În anul 2014, a făcut-o Cristian Citre din cauza unei postări pe contul său de Facebook. Prelipceanu l-a concediat pe motiv că nu împărtășește valorile celor care lucrează la Digi 24.

Cristian Citre a publicat pe Facebook un comentariu în care îl critică pe premierul de la acea vreme, Victor Ponta.

„Mai are cineva vreun dubiu că omul e bolnav, nesimțit și fără discernământ? Că își bate joc, că îți rade în față, că te minte fără să clipească? După ce azi la Cotroceni își curată scamele de pe sacou și își dădea ochii peste cap de plictiseală, după ce că a dovedit că este un habarnist total în materie de economie, iată ce declara Victor Ponta (la RTV, of course): «L-am văzut nervos, transpirat, roșu la față. La așa zisele consultări de la Cotroceni, Traian Băsescu a dovedit că nu stăpânește termenii economici. E o catastrofă.

Eu îl cunosc foarte bine pe domnul Băsescu și știam că astăzi mă va evita și că va încerca să își canalizeze atenția spre doamna Petrescu. I-am spus și înainte că nu are curaj să vorbească cu mine (…) Dar a făcut față foarte bine și a răspuns argumentat»“, suna mesajul postat de Cristian Citre, conform Hotnews.

Replica lui Prelipceanu la mesajul lui Citre

El a fost concediat, după ce Cosmin Prelipceanu s-a arătat deranjat de postarea făcută pe contul personal al jurnalistului. Într-o replică pentru Pagina de Media, Prelipceanu spunea că va concedia pe oricine nu împărtășește valorile în care cred angajații postului de televiziune.

„Ne vom despărţi de oricine nu împărtăşeşte valorile în care noi credem – echilibru, echidistanţă, imparţialitate”, preciza atunci Cosmin Prelipceanu pentru Pagina de Media, conform Infoactual.

Cum a părăsit Moise Guran Digi 24

Doi ani mai târziu, a pățit-o și Moise Guran, realizatorul unei emisiuni foarte urmărite, Bizyday. El și-a anunțat plecarea de la Digi 24, intempestiv, după o ceartă în platou pe care a avut-o cu un parlamentar PSD, Eugen Nicolicea.

Deși în fața telespectatorilor, în emisiune, cei doi au dat impresia că sunt de aceeași parte a baricadei, ulterior Moise Guran și Cosmin Prelipceanu ar fi avut o dispută pe acest subiect. Iar Moise Guran a preferat să-și facă bagajele și să-și caute de lucru în altă parte.

De asemenea, în anul 2017, Dragoș Pătraru realiza emisiunea lui de succes, „Starea nației”, la Digi24. Într-o zi a izbucnit scandalul legat de licența de transmitere a meciurilor din Liga 1 de către televiziunea RCS-RDS. Era pe tapet o anchetă a DNA, în care se vorbea de o mită de 3,5 milioane de euro pentru drepturile de televizare a acestor meciuri. Ulterior, urmărirea penală s-a transformat în învinuire în toată regula.

Nici Cosmin Prelipceanu, directorul postului și nici altcineva din departamentul de Știri nu au dat nicio explicație, n-au răspuns la niciun atac venit din partea altor televiziuni. A vorbit Dragoș Pătraru, în emisiunea, și a spus:

„Avem de-a face cu un soi de imbecilitate din partea multor jurnaliști, mai ales când vine vorba despre deontologii de serviciu.

Așadar, despre subiectul pe care oamenii de la Digi24 nu-l abordează, pentru că frică, pentru că prostie, nu contează. Oricum, este incredibilă asta. Apar unii cu niște acuzații grave și tu te faci că plouă, deși între minciunile și manipulările pe care le lansează acei oameni – oho, sunt destule – se află și chestiuni grave, de interes public, care trebuie dezbătute serios în societate. Dar, nu, tu te uiți în altă parte ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Urât e să fii slugă, mă”.

După această ieșire, la scurt timp, emisiunea Starea nației a fost scoasă din grilă, deși majoritatea oamenilor din presă anticipa că cel care va pleca este Cosmin Prelipceanu, mai menționează sursa citată.