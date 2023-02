Lista „antivacciniștilor-proputiniști”: O mizerie de tip securist, pe banii Guvernului României

Spre consternarea mea, am aflat că figurez pe acea listă, concepută și prezentată în secțiunea din carte, în care un alt cetățean, Constantin Ilaş, își prezintă concepțiile despre lume, viață, democrație și despre diverse persoane care pesemne îl enervează pe el, așa cum ar fi cazul meu. Ca o paranteză, pentru prejudiciile de imagine care mi-au fost produse, urmează să mă adresez instanțelor de judecată, cu pretenții în civil, împotriva autorilor acestei mizerii.

Eu, anti-vaccinist, m-am întrebat, înainte de primul hohot de râs. Păi, figurez pe toate listele posibile – da, există și așa ceva! – în care sunt consemnați cei care au fost de părere că Pandemia nu ar fi putut fi combătută decât prin mijloace medicale. Ar fi ridicol să mă apuc să trec în revistă, chiar și sumar, luările mele de poziție pe tema asta, zeci de editoriale publicate în Evenimentul Zilei și alte multe zeci, poate peste suta de intervenții la posturile de televiziune, pentru că ele sunt de notorietate.

Eu, pro-putinist, am continuat, tot printre râsete. Păi, iarăși, luările mele de poziție, atât în scris, cât și pe ecranele televizoarelor, au fost și sunt cât se poate de clare, iar convingerile mele pe tema agresiunii militare a Federației Ruse în Ucraina, lipsite de orice echivoc, se sprijină atât pe regulile de drept internațional, pe Carta ONU și pe Actul final de la Helsinki, cât și pe Istorie. Toate, surse de referință pe care fără dubiu mi-am fundamentat convingerea că invadarea militară a Ucrainei nu este nimic altceva decât un nou act criminal al Federației Ruse, cu nimic diferit de multe altele cu care îi este presărată istoria.

Așadar, în problema pandemiei, una medicală, mi-am fundamentat poziția pe opiniile medicilor din specialitățile competente, iar în problema invadării militare a Ucrainei, pe dreptul internațional și pe tradițiile istorice de rapt și crimă cu care Rusia, fie că s-a numit Țarat, Imperiu, URSS, sau Federație, a semănat moarte și teroare în jurul ei și nu numai. Iarăși, ar fi ridicol să dezvolt, lipsa oricărui echivoc în exprimările mele publice vorbește de la sine.

Dar lucrurile nu se opresc aici. Autorul listei, coordonatorul cărții și editorul ei și-or fi dat seama, ei sau sfătuitorii lor cu la fel de puțină minte și demnitate, că în ceea ce mă privește și-au dat cu stângul în dreptul și că în cazul în care îi dau în judecată, este cam groasă. Drept care s-a trecut la pre-fabricarea probatoriului în apărare, unul din care să rezulte că „nu noi zicem astea despre Curea, ci publicul”. Prin urmare, pe adresa de mail a Spitalului Colentina – locul în care soția mea își desfășoară activitatea de medic – și în atenția soției mele, a sosit o depeșă de la o doamnă, Magdalena Ardelean, magdaardelean111@gmail.com, care se prezintă a fi medic de familie. O reproduc integral:

Stimată colegă

Ca medic de familie, am intenționat să vă trimit spre examinare o pacientă de 45 de ani, ce prezintă începutul unei alopecii severe.

Spre mirarea mea, aceasta a refuzat să se prezinte la dv, sub motivul că detestă atitudinea publică a soțului dv de susținere a Rusiei putiniste.

Mirată, am întrebat-o de unde această părere?! Iar dânsa mi-a spus că semnul distinctiv al celor arondați intereselor Kremlinului este folosirea cuvântului „nazist” în legătură cu orice este occidental.

Cu regretul de a fi trebuit să-i respect opțiunea, dirijând-o către […], mă întreb cu stupoare în ce măsură aceste aspecte au ajuns să determine opțiunile bolnavilor noștri.

Recunosc că nici eu nu mă dau în vânt după EVZ și puii săi, publicație nu doar marcată, dar reconfirmând frecvent „adevărurile” născute, împreună cu puii, din faimoasa găină. Păcat…căci vă știu o bună profesionistă.

Vă asigur de considerația cuvenită

M. Ardelean

Doamne, Dumnezeule, mi-am spus, dar ce pacientă cu înalte criterii de morală civică și ce doctoriță cu solide criterii de apreciere a presei. Dar este foarte grav, am continuat, trebuie să aflu urgent unde a văzut pacienta că am folosit cuvântul „nazist” în legătură cu „orice este occidental”, cu atât mai mult cu cât, cu excepția unor precizări care țin de istoria Celui de-al Doilea Război Mondial, nu folosesc aceste cuvânt. Astfel, l-am folosit recent, într-un editorial despre identitatea dintre metodele de politică externă cu mitraliera ale Germaniei naziste și cele ale Rusiei lui Vladimir Putin. Editorialul purta titlul „Adolf Hitler, consilierul de taină al lui Dimitri Medvedev”, și se încheia așa: „Peste toate, acest episod istoric ne arată și cine este autorul inspirator al halucinației lui Dimitri Medvedev: nici alcoolul din distilat de cartofi și nici analiștii occidentali, ci de-a dreptul Adolf Hitler.”

Cum era și normal, ca să mă lămuresc am început cu începutul. Cu verificarea adresei de mail, adică. Aici, deocamdată, nu dau detalii, din motive ușor de bănuit, trebuie să protejez niște oameni, dar ele vor face obiectul unei plângeri penale.

Pasul doi, am căutat răspuns la întrebarea firească, cine o fi doctorița asta de familie, îngrijorată atât de „opțiunile bolnavilor noștri”, cât și de plusurile și minusurile presei, dar mai ales de soarta soției mele care, nu-i așa, „Păcat…căci vă știu o bună profesionistă”. Aici, a durat mult mai puțin lămureala. „Medicul de familie Magdalena Ardelean” pur și simplu nu există. În evidențele oficiale ale Registrului Medicilor din Romania – Colegiul Medicilor, nu doar că nu există niciun medic de familie cu numele ăsta, dar nu există niciun medic, din nicio altă specialitate, care să poarte acest nume.

Așadar, a fost inventată o adresă de mail, a fost inventat un titular fictiv al acestei adrese, căruia i s-a atașat calitatea de medic de familie, calitate în care s-a adresat soției mele, prin intermediul secretariatului Spitalului Colentina, ca să i se aducă la cunoștință, și ei, și spitalului, că o pacientă, fictivă și ea, mă consideră pe mine „arondat intereselor Kremlinului”, pentru că aș folosi cuvântul „nazist în legătură cu orice este occidental”.

Adică, un fals cap-coadă, și personajele, și acuzațiile. Hmmm, „fals”, unde am mai auzit eu cuvântul ăsta. A, da, la începutul articolului meu, acolo unde arătam că Sorin Bocancea, coordonatorul cărții cu pricina, a fost condamnat definitiv de ÎCCJ, împreună cu tot grupul său infracțional, printre altele, și pentru fals.

În final, așa, ca o curiozitate naivă: cum resimt contributorii care semnează materialele ce alcătuiesc cartea, faptul că apar într-un asemenea jeg? Serios, doamnelor și domnilor Robert Adam, Sorin Antohi, Brîndușa Armanca, Iulia Badea-Gueritee, Radu Carp, Anton Carpinschi, Angelo Chielli, Iulian Chifu, Serban Filip Cioculescu, Emanuel Copilaș, Cristi Danileț, Dragoș Dragoman, Sabin Drăgulin, Gheorghe-Ilie Farte, Marin Gherman, Ruslana Grosu, Alexandru Grumaz, Serhii Hakman, Petre M. Iancu, Reggie Kramer, Alexandru Lăzescu, George Damian Mocanu, Miruna Munteanu, Alexandru Muraru, Gabriel Mursa, Florin Müller, Valentin Naumescu, Gheorghe Onișoru, Dan Pavel, Tudor Pitulac, Cosmin Popa, Cristian Preda, Ileana Racheru, Sebastian Rusu, Ioan Stanomir, Ludmila Stuparu, Marius Văcărelu, Marian Voicu, nu credeți că v-ar fi fost spre igienă și folos să căscați ochii mai bine? Cu unii dintre dumneavoastră am fost coleg, cu alții am poposit în în studiouri de televiziune și îmi cunoașteți foarte bine opiniile, am fost în deplin acord de multe ori, din multe perspective. De ce sunteți părtași la asemenea mizerii, de ce intrați în asemenea cârdășii dezgustătoare? Bănuiesc faptul că ați primit, fiecare în parte, drepturi de autor, niște bani. A meritat să vă vindeți obrazul?