27 de ligi din Europa și-a suspendat activitatea până la noi ordine, după ședința de marți ținută de UEFA alături de șefii federațiilor. Acestea sunt: Anglia, Germania, Italia, Spania, Portugalia, Franța, România, Olanda, Elveția, Austria, Danemarca, Norvegia, Luxemburg, Cehia, Slovacia, Moldova, Georgia, San Marino, Slovenia, Bosnia, Albania, Macedonia de Nord, Grecia, Croația, Irlanda, Lituania și Andorra.

Fotbalul cu porțile închise se desfășoară în Turcia, Belgia, Polonia, Suedia, Ungaria, Bulgaria, Ucraina, Israel, Malta, Muntenegru, Kosovo, Finlanda, Letonia și Estonia.

Iar cel în condiții normale de activitate are loc în Rusia (max. 5.000 fani), Serbia, Scoția, Țara Galilor, Irlanda de Nord, Islanda, Cipru, Armenia, Azerbaidjan și Belarus.

În momentul de față, la TV/Online se mai pot urmări partide din Turcia (Super Lig) – Look Sport/Look Plus, Scoția (Premiership) – Look Sport/Look Plus și Rusia (Premier League) – YouTube.

