Structura anului școlar 2024-2025. Ce se întâmplă cu simulările

Ligia Deca susține că a fost preferată structura pe module și pentru anul școlar 2024-2025. Declaraţia a făcut-o la finalul şedinţei de Guvern.

„Am solicitat unității de cercetare în educație să elaboreze un studiu de percepție. El a fost și făcut public. Practic am vrut să vedem care este percepția atât a cadrelor didactice, cât și a elevilor și a părinților vizavi de această structură pe module care a funcționat doi ani, mă rog un an și jumătate, ei într-o proporție covârșitoare pentru anumite categorii au spus că noua structură este una benefică”, a spus Ligia Deca.

Ligia Deca: Am mutat un pic mai devreme simulările

Ligia Deca a adăugat că atunci când a fost introdusă această structură, la baza ideii de module au stat studii pedagogice.

„Având în vedere concluziile pedagogice, cât şi studiul de percepţie făcut public în săptămânile anterioare, am preferat, în interesul stabilităţii şi al predictilităţii, să păstrăm această structură de an şcolar şi să încercăm ca toate eforturile noastre, de exemplu efortul pentru simulări pentru examenele naţionale, să fie corelate cu structura, adică practic am mutat un pic mai devreme simulările, în ideea că rezultatele la simulări pot fi discutate cu familiile şi pot servi pentru recuperarea materiei înainte de examenele naţionale”, spune Ligia Deca.

Ligia Deca, despre structura anului școlar 2024-2025. Sursa foto: Arhiva EVZ

Despre proiectul de ordin privind structura anului școlar 2024-2025

Ligia Deca a mai precizat că 9 septembrie 2024 este o dată potrivită pentru începerea anului şcolar. Potrivit proiectului de ordin, durata cursurilor este de 36 de săptămâni. Data de începere este 9 septembrie 2024. Iar data încheierii cursurilor este 20 iunie 2025.

Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 9 septembrie 2024 – 17 aprilie 2025. În intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare este la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

Sursa foto: Arhiva EVZ

Ligia Deca, despre priorităţile ministerului Educaţiei

Ligia Deca a subliniat faptul că prioritatrea Ministerului Educaţiei, necesar să prioritizăm dreptul la educaţie:

„Este, considerăm noi, o dată potrivită pentru începerea anului şcolar, 9 septembrie 2024, anul se încheie pe 20 iunie. Sigur că avem categorii sociale care şi-ar fi dorit mai devreme sau mai târziu, însă considerăm că avem nevoie ca durata anului şcolar de 36 de săptămâni să fie una stabilă, ca şi în anii trecuţi, şi considerăm că este, cel puţin din punctul de vedere al Ministerului Educaţiei, necesar să prioritizăm dreptul la educaţie, sigur, înţelegând şi alte tipuri de nevoi, însă pentru noi prioritar este ca elevii să aibă acces la educaţie un timp suficient pentru a acumula competenţele necesare”.