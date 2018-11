LIGA I. FCSB s-a impus la limită în meciul cu Astra Giurgiu. CONSTATARE SUMBRĂ pentru gruparea „roș-albastră”: „Nu arată ca o echipă care să câștige campionatul”

FCSB a câștigat cu scorul de 1-0 confruntarea jucată, duminică, pe „Arena Națională”, împotriva Astrei Giurgiu, în etapa a 14-a a Ligii I.





FCSB a obținut o victorie neconvingătoare în partida cu Astra Giurgiu, disputată, duminică, pe teren propriu, în prima etapă a returului sezonului regulat. Unicul gol a fost marcat de Harlem Gnohere, în minutul 67, din penalty. În prima repriză, în minutul 21, Astra a avut o lovitură de la 11 metri, acordată după un henț al lui Junior Morais, dar Cristi Bălgrădean a apărat execuția lui Azdren Llullaku.

FCSB a urcat pe locul al 2-lea al clasamentului, cu 27 de puncte, la 2 distanță de lidera CFR Cluj. „U” Craiova e pe ultima treaptă a podiumului, cu 25 de puncte.

„Nu mai prindem pe Steaua așa dezorganizată! Am ratat atâtea ocazii, am avut atâtea posibilități. Nu mă interesează cum a gândit Llullaku la penalty atât timp cât a ratat. În niciun caz FCSB nu arată ca o echipă care să câștige campionatul. Am mai așezat lucrurile la pauză, dar jucătorii au ieșit relaxați. După o primă repriză în care am dominat, jucătorii au crezut că doar prezența lor în teren va fi suficientă pentru a nu pierde”, a spus Gheorghe Mulțescu, antrenorul giurgiuvenilor, la Digi Sport.

