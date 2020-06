Atunci când cei doi s-au cunoscut, Răzvan Simion era căsătorit cu Diana, femeia cu care are și doi copii. Așa că, timp de un an, cei doi ar fi trăit o poveste interzisă. Cea, însă, care și-ar fi dorit cu ardoare să se concretizeze relația ar fi fost Lidia Buble.

După câteva luni, însă, Răzvan Simion s-ar fi întors la soție. Dar nu pentru mult timp. Lidia Buble a insistat ba chiar i-ar fi dat chiar și cheia de la casa ei.

„Răzvan și-a dorit împăcarea cu adevărat și îi spusese Lidiei că nu mai poate continua cu ea pentru că-i pare rău că și-a distrus familia, însă ea nu s-a putut acomoda cu asta. Îl suna continuu, îi trimitea mesaje noaptea, la două, și, văzând probabil că pierde teren, a marcat decisiv: din ce știu, i-a trimis lui Răzvan, prin Flavia (n.r. colega lui de la matinal), cheia de la locuința ei. Nu le-a dat nicio șansă să-și repare mariajul. În cele din urmă, Răzvan s-a întors la ea”, a declarat o persoană din anturajul celor doi. Cert e că fosta soție a lui Răzvan nu a reușit să treacă niciodată peste asta, iar apropiații ei au povestit că i-a urat atunci Lidiei să pățească ca ea.

Acum, Răzvan Simion a fost cel care a anunțat despărțirea de Lidia Buble. Prezentatorul TV a publicat, pe 7 iunie, un mesaj pe contul său de Instagram, pe care ulterior l-a șters. Acest lucru le-a dat de gândit fanilor. Să fie, oare, vorba despre o împăcare?

„O noua calatorie… Sunt diferit astazi pentru ca am invatat sa nu ii mai judec pe ceilalti si nici pe mine. Am invatat sa ii iert pe ceilalti pt ca mi au oferit prea mult ori prea putin dar mai ales sa ma iert pe mine.

Au fost ani in care m am iubit prea putin in timp ce primeam prea multa iubire cu care nu stiam ce sa fac.

Au fost ani in care m am ferit de iubire ca de cel mai mare dusman. Au fost ani in care iubirea mi a fost oxigen.

Ce am invatat pana acum despre iubire? Iubirea inseamna daruire, libertate emotionala, inseamna a vrea din suflet sa il vezi pe celălalt fericit.

Astazi Lidia nu mai este fericita langa mine. Ii cer iertare pentru ca la un moment dat am devenit insuficient. Si ma iert si pe mine pentru ca nu am mai avut ce sa ofer cand poate ar mai fi fost multe de oferit. De maine vreau sa o vad pe Lidia fericita, vreau sa ii sclipeasca ochii din nou in razele soarelui, asa ca ii redau libertatea. Plecam amandoi intr-o calatorie a regasirii de sine. Dar separat.

Ma iert pe minte pt tot ce am fost si pt tot ce n-am fost… Suntem in continuare o echipa si construim proiectul muzical si in rest doi… fosti iubiti…. actuali foarte buni prieteni.

Am fost copil, am fost tanar iar astazi sunt intelept”, a scris Răzvan Simion pe contul său de socializare.