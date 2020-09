Cu toate acestea, tunsoarea bob și aspectul fizic nu prea se potrivesc unei adolescente de 16 ani, iar faptul că Răzvan Simion nu a dorit să ofere detalii despre bruneta de la masa lui indică faptul că aceasta ar putea fi noua sa iubită, pe care o ține ascunsă.

La începutul lunii iunie, Răzvan Simion anunța, pe rețelele de socializare, despărțirea de Lidia Buble. Prezentatorul de la Antena 1 publica, la momentul respectiv, un mesaj extrem de emoționant în care vorbea despre ruptura dintre el și artistă. În mesajul postat de acesta, Răzvan a pus accentul pe faptul că Lidia nu mai era fericită alături de el.

”Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe mine pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și în rest doi… foști iubiți… actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înțelept. Viață frumoasă, suflețel”, a fost mesajul emoționant al lui Răzvan Simion.