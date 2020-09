Liderul Partidului Mișcarea Populară (PMP) a votat, de dimineață, și a explicat ce așteptări are după aceste alegeri locale. El a atras atenția că este important ca oamenii să iasă și să-și exprime opțiunea de vot, chiar și în condițiile pandemiei de coronavirus.

„Am votat astăzi pentru experienţă, pentru competenţă, pentru mai multă transparenţă şi cred că, chiar dacă trecem printr-o perioadă foarte grea, trebuie să dăm dovadă de implicare şi să venim să votăm din convingere. Mi-aş dori foarte mult ca democraţia românească să nu mai sufere, exact aşa cum a suferit în această campanie şi este absolut esenţial să înţelegem că fiecare dintre noi are propria conştiinţă, are propriile convingeri. Am votat pentru oameni politici care au idealuri, nu interese de conjunctură”, a declarat Eugen Tomac, liderul PMP.

Politicianul a mai afirmat că „Este mult mai grav să lipsim de la acest exerciţiu democratic şi cred că este mult mai grav să ne temem de virusul care poate bântui democraţia, decât de pandemie.”

L-a somat pe Dan Barna

Vineri, Tomac a i-a transmis un mesaj lui Dan Barna, liderul USR, căruia i-a cerut imperios să nu mai lanseze mesaje manipulatoare.

„Vă somez public să eliminiați de pe toate paginile rețelelor de socializare pe care le folosiți mesajele mincinoase și manipulatoare precum este cel alăturat!

În același timp, vă solicit public să nu mai transmiteți sms-uri de dezinformare, de inducere în eroare a bucureștenilor cu privire la alegerile din 27 septembrie.

Este inadmisibil să preluați, în campania pentru Primăria Generală a Municipiului București, tehnicile de manipulare ale PSD pe care, până de curând, le-ați criticat și dezavuat.

Nu vrea să facă negoț cu voturi

Președintele Traian Băsescu rămâne cel mai bun candidat al Dreptei pentru fotoliul de Primar General, iar bucureștenii îl vor vota, cu siguranță, pentru competența și experiența sa. Am convingerea că bucureștenii vor sancționa USR la vot pentru aceste derapaje anti-democratice. Nu puteți voi fura și dezinforma cât pot bucureștenii vota!”, a spus Tomac.