Numărul cazurilor noi de coronavirus se află la cel mai înalt nivel de până acum, avertizează Organizaţia Mondială a Sănătăţii, în timp ce premierul francez decretează: al doilea val e aici , astfel rezumă The Guardian ultimele evoluţii ale pandemiei de COVID-19.

Luni, şeful Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii a repetat că imunitatea de turmă promovată de unii nu este o opţiune, în condiţiile în care numărul morţilor a depăşit un milion în întreaga lume, iar studiile arată că în majoritatea țărilor, mai puțin de 10% din populație a fost infectată.

A da frâu liber unui virus periculos, despre care nu înțelegem totul, este pur și simplu lipsit de etică, a avertizat Tedros Adhanom Ghebreyesus, citat de Washington Post.

Frankfurter Allgemeine Zeitung constată că virusul se răspândeşte cu viteză şi în Germania şi nu este mai puţin periculos decât în primăvară. Ar trebui însă să fie restricţionate din nou economia şi viaţa publică la fel de dur ca în primăvara trecută? se întreabă ziarul german, pledând pentru măsuri mai puţin drastice, dar care să fie luate urgent.

Următoarele săptămâni vor fi decisive pentru cât de dură va fi prima iarnă cu coronavirus, conchide Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Europa Centrală cedează sub presiunea coronavirusului, titrează Politico, avertizând că regiunea are mai puțini medici și cheltuie mai puțin pentru sănătate decât Europa de Vest. Europa Centrală a fost puțin atinsă de primul val al pandemiei, dar acum situația e mult mai rea – și amenință să copleșească sistemele medicale ale multor țări membre mai sărace ale Uniunii Europene, scrie Politico.

Publicaţia identifică printre cauzele înrăutăţirii situaţiei: o vară mai relaxată combinată cu redeschiderea școlilor, plus unele mesaje mixte din partea politicienilor. Liderul în regiune este Republica Cehă, care are cea mai mare rată de infectări din UE, ajungând de la 200 de cazuri pe zi în timpul verii la recordul zilnic înregistrat vinerea trecută, de 8.618 cazuri. Restul Europei Centrale se află pe o traiectorie paralelă. Slovacia are de 10 ori mai multe cazuri zilnice decât la sfârșitul verii, iar în Polonia creșterea are un ritm similar, atingând sâmbătă un record de 5.300 de cazuri noi. Ungaria a trecut de la doar 9 cazuri noi pe 2 august, la 1.374 sâmbătă, în timp ce cazurile în România s-au triplat față de vară, la 3.517 vineri, detaliază Politico. Se așteaptă o creștere a noilor cazuri de COVID 19 la Bucureşti, titrează publicaţia bruxeleză Euractiv, preluând estimările lui Raed Arafat, potrivit cărora România ar putea înregistra în curând între 5.000 și 7.000 de cazuri noi de coronavirus zilnic, informează Radio România Actualităţi.