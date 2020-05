Într-o declarație acordată Evenimentului Zilei, consilierul premierului Ludovic Orban spune că în ziua cu pricina și-a desfășurat activitatea la Guvern, după care a mers acasă într-un complex de locuințe. El a precizat că acest lucru poate fi demonstrate cu imaginile camerelor de supraveghere video și cu mărturiile celor care aasigură paza complexului.

„E o știre falsă care, din păcate, a fost preluată de o parte a presei fără să fie verificată și probată. În ziua respectivă am fost la Guvern, după care am intrat în direct la o emisiune de televiziune și apoi am mers acasă, în complexul în care locuiesc. Toate acestea pot fi probate cu imaginile de pe camerele video ale complexului, mărturii ale serviciului de pază și cu multe alte lucruri, a precizat consilierul de stat, pentru Evenimentul Zilei.

Virgil Guran a mai spus că informația publicată de comisarul.ro fără nici o probă, numele resturantului sau al participanților la petrecere este de natură să-i prejudicieze imaginea publică, motiv pentru care va deschide un proces în instanță.

„Această informație, vehiculată fără să existe nici o probă, fără să fi fost prezentat numele restaurantului sau a unuia dintre așa zișii participanți la petrecere este de natură să-mi afecteze imaginea publică. Dacă lucrurile s-ar fi întâmplat așa cum au fost prezentate pe site-ul respectiv, aș fi intrat sub incidența legilor și ar fi trebuit să răspund. Or, așa ceva nu s-a întâmplat și, în consecință, vor trebui să răspundă cei care au răspândit informațiile false, motiv pentru care voi acționa această publicație în justiție”, a declarat Virgil Guran.

Fostul deputat PNL Virgil Guran este consilier de stat la Cancelaria prim-ministrului, pe probleme de ordine publică și siguranța cetățeanului. El conduce organizația PNL Dâmbovița și este vicepreședinte al PNL la nivel central.