Lider al COALIŢIEI PSD-ALDE, despre noile TAXE: „Nu e vorba de vreo taxă, e vorba de reglementare”

Daniel Zamfir, liderul senatorilor ALDE, susţine că marile companii sunt revoltate după măsurile fiscale anunţate de Guvern, pentru că Executivul va interveni pentru a le diminua profiturile uriaşe.





„E normal să fie revoltaţi, când intervii cu nişte măsuri, ca să diminuezi din nişte profituri uriaşe ale acelor companii, evident că au reacţiile pe care le au. Eu însumi am o experienţă îndelungată, am ceva ani de zile cu sistemul bancar, de la iniţierea legii dării în plată şi am văzut atunci cum au reacţionat în momentul în care le sunt afectate profiturile. Eu cred că lucrurile astea se vor linişti”, a declarat Zamfir.

„Vreau să asigur pe toată lumea că Guvernul nu introduce acum noi taxe, sub nici o formă, nu se introduc taxe. E vorba doar de introducerea unor noi reglementări, care să corecteze practici incorecte care sunt astăzi atât în sistemul bancar, cât şi în domeniul energiei. Nu e vorba de vreo taxă, e vorba de reglementare”, a mai spus parlamentarul ALDE.

„În domeniul bancar nu putem discuta de aşa ceva, în sistemul energetic nu e vorba, la telefonia mobilă nu, că nici acolo nu v-am dat nişte cifre, să vedeţi cum marii operatori din telefonie, cam care sunt profiturile lor, cât plătesc ei impozit pe profit la cifra de afaceri pe care o au şi o să vă daţi seama că e nevoie să intervii, să corectezi aceste lucruri”.

„Nu este vorba de a fi împotriva multinaţionalelor, nu e vorba de a fi împotriva sistemului bancar, ci împotriva practicilor lor, împotriva abuzului de putere economică”, susţine Zamfir.

Referitor la fluctuaţiile provocate la Bursa de Valori Bucureşti de anunţul ministrului Teodorovici, Zamfir a spus: „N-am nici un dubiu că Bursa îşi va reveni. Aşa este situaţia la Bursă. Uitaţi-vă ce se întâmplă peste tot în lume, există fluctuaţii. Eu sunt convins că acum este vorba doar de un şoc emoţional, nu s-a întâmplat ceva pe fond. Faptul că reglementezi ca să creşti bunăstarea propriilor cetăţeni, că despre asta este vorba până la urmă, ai stabilizat preţul la gaze, l-ai plafonat. Care e problema, de ce se supără atât de tare OMV-ul, de exemplu, că s-a plafonat preţul la gaze? Aici e vorba de oligopol”, susţine senatorul ALDE la RFI.

Despre o reacţie a Uniunii Europene, la noile măsuri fiscale introduse de PSD, Zamfir a declarat: „N-are ce să spună, pentru că aceste măsuri există şi în Franţa şi în Italia. Asta că Bruxelles-ul o să-mi spună mie cât să pun preţul la gaze... mă iertaţi, nu cred că va fi luată în seamă. Nu poate să-mi impună mie un preţ”.

