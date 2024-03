Social Liceeni din Chișinău îngrijesc mormintele deputaților Sfatului Țării, care au votat Unirea Basarabiei cu România







La Chișinău, subiectul Marii Uniri rămâne deschis, în special, în perioada de comemorare a martirilor, care au contribuit la Unirea Basarabiei cu România, în urmă cu 106 ani. Elevii Liceului Teoretic ,,Vasile Alecsandri” din Chișinău, împreună cu dascălii lor, au organizat un pelerinaj cu depunere de flori, la mormintele deputaților Sfatului Țării, care la 27 Martie 1918, au votat Unirea provinciei de peste Prut cu Patria-mamă.

Este vorba de mormintele istoricelor personalități Vasile Cijevschi, Anton Crihan, Boris Epure, Vasile Țanțu, Iacob Sucevean, Ion Costin, Constantin Bivol și poetul Alexei Mateevici, autorul imnului „Limba noastră”, care își dorm somnul de veci în Cimitirul Central „Armenesc” din Chișinău.

Pelerinaj la mormintele eroilor basarabeni

Pelerinajul liceenilor din Chișinău face parte din suita de manifestări din Republica Moldova, dedicate sărbătorii de 27 martie 1918. Daniela Vacarciuc, directoarea Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri”, spune că pelerinajul elevilor la mormintele deputaților Sfatului Țării, în calitate de Parlament al Basarabiei, este o reactualizare a unui eveniment istoric de o importanță crucială pentru toți românii, cu implicarea elevilor claselor a V-a – a XI- a.

„Această zi marchează o pagină importantă din istoria noastră și ne reamintește de unitatea poporului român, dorință atât de lung așteptată și reprezintă consolidarea identității naționale a românilor. Sărbătorim uniunea cu inima plină de recunoștință și mândrie pentru strămoșii noștri, care au luptat pentru această cauză. Prin activitatea organizată, ne angajăm să păstrăm și să transmitem elevilor noștri valorile comune ce ne leagă. Să lucrăm, pentru a construi o societate mai puternică și mai prosperă, care să ofere fiecărui cetățean oportunitatea de a-și dezvolta potențialul și a contribui activ la dezvoltarea Țării noastre”, menționează Daniela Vacarciuc.

Copiii și dascălii lor au scos gunoaie de pe mormintele uitate

Încă în anul 2007, cadrele didactice au iniţiat proiectul „Dor de Demnitate”, după o vizită la mormintele deputaţilor Sfatului Ţării, aflate atunci într-o stare deplorabilă. „Am rămas şocată atunci să descopăr faptul că unele locuri de veci ale personalităților noastre istorice nici cruci nu aveau. Unul dintre exemplele strigătoare la cer a fost movila cu gunoi de pe mormântul secretarului Sfatului Ţării, Boris Epure, dar și pe alte locuri de veci ale martirilor noștri.

Împreună cu profesoara Lucia Caciuc, am organizat cadrele didactice și elevii din cadrul liceelor teoretice „Vasile Alecsandri” și „Hyperion” din Chișinău și am făcut curățenie pe mormintele eroilor noștri, apoi am construit un monument înaintaşului nostru Boris Epure”, afirmă Daniela Vacarciuc.

În fiecare an, în ajun de 27 martie, toate clasele de liceeni fac ordine pe mormintele deputaților Sfatului Țării din cimitirul din Chișinău, apoi în zi de sărbătoare națională, iau candele şi tricolor, iar uneori şi usturoi, mâncarea folosită în Siberia, când au fost încarceraţi.