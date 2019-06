Lia Olguța Vasilescu, scandalizată de profiturile multinaționalelor: „Deci ciuma roșie a făcut bine!”

Fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, s-a arătat deranjat de discursurile anti-PSD legate de multinaționale și a distribuit o analiză despre profitul acestora din ultimii trei ani.





Lia Olguța Vasilescu a reacționat dur, după ce o analiză publicată de o publicație de profil financiar a demonstrat că multinaționalele și-au dublat profitul din România în ultimii trei ani.

„Deci PSD nu a dus in cap multinationalele prin politicile fiscale din ultimii trei ani, desi asta a fost principalul repros in campania electorala... Ce sa vezi? Veniturile multinationalelor chiar s-au triplat pe guvernarea „ciumei rosii”! Aaaa! Atunci... bine!”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

În trecut, lideri ai PSD au lansat atacuri publice la adresa multinaționalelor și băncilor. Printre criticii vehemenți s-a numărat și Liviu Dragnea.

„E nevoie de un Guvern, de o coaliţie, care să le spună atât băncilor, cât şi multinaţionalelor din România, că şi această ţară are dreptul să ceară ca din profiturile uriaşe pe care le fac aici, taxele să le plătească aici, nu în paradisuri fiscale sau în ţările de origine, că banii îi fac aici, în România, cu români. (...) Eu le spun tuturor acestora că România nu e stat fără câini. Nu putem sta ca momâile să vedem cum ni se iau resursele (...) Eu cred că guvernul condus de dna Viorica Dăncilă nu mai trebuie să tolereze un asemenea comportament şi de aici, de la tribuna Consiliului Naţional, vă cer să interveniţi de urgenţă. Adică, în domeniile despre care am vorbit până acum, în energie, în gaze, în justiţie, la jocurile de noroc, acum e impozit pe profit, dar ei n-au profit, uitaţi-vă la cifra de afaceri, totuşi”, a spus Dragnea

„Cum să crezi în onestitatea unui mare lanţ de hipermarketuri, care cu afaceri de miliarde declară profit de 0,5%. Te gândeşti, se chinuie de atâţia ani de zile în ţara asta şi doar 0,5% profit? Şi afli apoi că cumpără sticla de suc, nu din România unde se produce cu 0,9 lei, cumpără dintr-un paradis fiscal cu 2,20 lei şi-l vinde cu 2,70. Dacă l-ar cumpăra cu 0,90 din România şi l-ar vinde cu 2,70, profitul s-ar impozita aici. (...) O multinaţională din Energie, afaceri grele, are profit de 0,8 la mie, gânditi-vă cum se chinuie aceşti oameni, la afaceri de miliarde de euro la profit de 0,8 la mie. O fimă mare de telefonie, cu epoleţi, afaceri între 3 şi 4 miliarde, profitul raportat, uriaş, 1.500 de lei. Eu le spun tuturor acestora că România nu e stat fără câini. Nu putem sta ca momâile să vedem cum ni se iau resursele (...) Să vorbim despre preţul la gaz, gazele din subsolul României. Înţeleg că sub pretextul liberalizării, companiile din energie şi al gazelor naturale intenţionează să declanşeze alte creşteri de preţuri. Gazele sunt tot acolo, se extrag tot de acolo. (...) Nu vreau să le naţionalizăm, vreau să instituim regulile corecte, cinstite. Eu cred că guvernul condus de dna Viorica Dăncilă nu mai trebuie să tolereze un asemenea comportament şi de aici, de la tribuna Consiliului Naţional, vă cer să interveniţi de urgenţă. Adică, în domeniile despre care am vorbit până acum, în energie, în gaze, în justiţie, la jocurile de noroc, acum e impozit pe profit, dar ei n-au profit, uitaţi-vă la cifra de afaceri, totuşi”, a completat fostul lider al PSD.

