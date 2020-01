Lia Olguța Vasilescu face referire la premierul Ludovic Orban, “care a declarat că nu va mări alocațiile copiilor și nici salariile din Învățământ, de la 1 septembrie 2020, așa cum era prevăzut într-un act normativ emis de guvernul PSD.” Ea pare deranjată de reacția susținătorilor PNL. “Brusc, pe paginile haștagistilor, apar comentarii de genul „toti sunt la fel”, „de 30 de ani avem aceeași clasă politică” etc. Nu ar fi mai simplu să recunoașteti că ați mers ca fraierii și ați votat după lozinci?”

Deputatul PSD, Lia Olguța Vasilescu susține însă că nu toți sunt la fel. “PSD a avut bani să facă tot ce a promis și nu s-a împrumutat așa cum o face acum PNL, într-un ritm de a dat peste cap orice țintă de deficit. Datoria publică nu a crescut pe vremea PSD, ci A SCĂZUT! O spune Eurostat, nu noi! Am avut bani să deschidem 16.000 de șantiere în țoată țara, am început niste proiecte de autostrăzi și am continuat altele, am construit sistem de irigații pentru peste un milion și jumătate de ha de teren agricol, am dezvoltat programe de susținere a antreprenoriatului și fermierilor, am crescut anual veniturile romanilor”, prezintă, Vasilescu, realizările fostului guvern.

“PNL ce a făcut pentru voi?”, îi întreabă, Olguța Vasilescu, pe votanții liberalilor. “Că programele susținute de stat le-au stopat, autostrăzile stagnează, bani în plus în buzunare nu aveți, ba dimpotrivă, vă scade puterea de cumpărare prin creșterea accelerata a preturilor… Continuă să vă livreze lozinci și unii le înghițiți pe nemestecate! Zilnic vă mai dă dreapta câte o smetie și voi ziceți că așa e normal, că din cauza PSD începeți să o duceți mai prost! Pai, nu mai guvernează PSD, dragilor! Când vă treziți? Noi, PSD, suntem bine! Mulțumim de întrebare și urările din trecut! Dar voi cum o mai duceți?”

