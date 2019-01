LEŞ îl acuză pe IOHANNIS de „ambuscadă, care să genereze profit în plan mediatic, electoral”

Ministrul Apărării, Gabriel Leş a postat un mesaj pe Facebook în care îl acuză pe Klaus Iohannis de „ambuscadă, care să genereze profit în plan mediatic, electoral”, legat de refuzul numirii noului şef al Statului Major al Forţelor Terestre.





Iată mesajul integral postat de Gabriel Leş pe pagina personală de Facebook:

„Odată cu preluarea funcției de ministru al Apărării în a doua jumătate a lunii noiembrie 2018, am luat act de faptul că mandatul actualei conduceri SMAp se apropie de final, astfel că trebuia identificată cea mai bună soluție într-un interval de timp foarte scurt. Prelungirea mandatului ar fi reprezentat un semnal negativ la adresa elitei militare, întrucât ar insinua existența unei crize de leadership. Resursa umană este cel mai important atu al Ministerului Apărării Naționale, iar în calitate de ministru resping orice ingerință politică de natură să afecteze aceste valori ale Armatei.

Astfel, mă văd nevoit să revin cu câteva precizări punctuale, întrucât s-a încercat vehicularea unor argumente și informații false în spațiul public, chiar și din partea unor jurnaliști cu prezumtivă reputație în domeniu.

Din perspectivă legală, s-a speculat asupra faptului că ministrul Apărării nu a respectat condiția ce prevede că propunerea trebuie să vină din rândul șefilor categoriilor de forță, sau de locțiitor SMAp. Doresc să clarific pe această cale, încă o dată, că eu nu am mers la Cotroceni cu o propunere în plic. În realitate, am solicitat CSAT avizul pentru a numi un general al armatei române cu recunoaștere internațională în poziția de șef al Statului Major al Forțelor Terestre, urmând ulterior să emit ordinul de ministru aferent. Numai după aceste etape preliminare propunerea putea fi înaintată către președinte spre emiterea decretului de numire, aceasta fiind pasul procedural final. Președintele a respins în mod reflex, fără argumente, solicitarea inițială (care este în fapt apanajul ministrului), anulând întregul eșafodaj pe care se întemeia procedura legală de numire. Teza conform căreia am mers la Cotroceni pentru a solicita emiterea unui decret de numire (sau a mai multora) pentru o persoană neeligibilă este profund neadevărată.

Lipsa dialogului a fost cea de-a doua linie de argumentare prin care s-a încercat culpabilizarea celor implicați în procedură. Vă pot spune, ca am avut numeroase inițiative de a dialoga pe această temă cu Palatul Cotroceni. Deși este de notorietate tensiunea care există între guvern și președinție, am făcut tot posibilul pentru a evita o stare de ostilitate, și subsecvent un blocaj. Eu înțeleg rolul ministrului Apărării ca fiind un personaj discret, dar activ, care nu face din Armată o tribună de la care să-și optimizeze scorul electoral.

Concret, l-am contactat direct, și din timp, pe președinte pentru a discuta deschis, spre a avea perspectiva domniei sale asupra problemei, însă reacția a venit prompt: “Președintele este Ocupat!”.

