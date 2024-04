Social Lenin continuă să fie venerat la Chișinău. Zeci de comuniști au depus și în acest an flori la bustul liderului bolșevic







Liderul bolșevic, Vladimir Lenin, continuă să fie venerat peste Prut. La 154 de ani de la nașterea acestuia, zeci de comuniști de vârsta a treia au venit cu flori la bustul revoluționarului, care acum trei decenii a fost mutat din centrul Chișinăului pe teritoriul Centrului expozițional Moldexpo. Vizibil mai puțini la număr ca în anii precedenți, cei care au venit să-i aducă un omagiu liderului bolșevic au considerat că „fără Lenin nu există nici viitor”.

„Cred că nu acum, în general, nu mai este viitor, este strașnic ce se face...”, a spus o femeie cu flori în mâini la poalele lui Lenin.

Nu s-au mai dat carnete de partid de ziua lui Lenin

În acest an, comparativ cu anii precedenți, pionierii nu au fost zăriți la monumentul lui Lenin, iar liderul Partidului Comuniștilor (PCRM) de peste Prut, Vladimir Voronin nu a mai împărțit carnete de partid „proaspeților” comuniști, așa cum se întâmpla de fiecare dată de ziua bolșevicului Vladimir Ilici Lenin. An de an, tot mai puțini adepți și susținători ai ideii leniniste vin cu nostalgie la bustul de pe teritoriul Centrului expozițional din Chișinău.

Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, fostul președinte al Republicii Moldova, în vârstă de 83 de ani, a vorbit în fața celor prezenți în limba rusă. Deputatul comunist l-a elogiat pe Lenin, dar nu a binevoit să vorbească nici măcar în „moldoveneasca” lui pe care o apără cu atâta ardoare în plenul de la Chișinău afirmând că „nu cunoaște limba română” și s-a adresat celor prezenți în limba rusă.

„Lenin a fost personalitatea care a schimbat istoria. Spre deosebire de monarhi și luptători, politicieni și alți conducători, Lenin, aproape că unicul în istorie, a schimbat-o spre binele întregii civilizații, întregii omeniri...”, le-a spus convins Voronin pensionarilor prezenți la eveniment și, evident, a profitat de ocazie să mai critice o dată actuala guvernare de la Chișinău.

Nostalgia după Lenin a tot secat după căderea regimului comunist de la Chișinău

Nostalgia după Lenin și perioada de ocupație sovietică de peste Prut a tot secat treptat după căderea regimului comunist de la Chișinău, în 2009, în urma protestelor masive și violenta la Chișinău din 7 aprilie.

Precizăm că, după prăbușirea Uniunii Sovietice și evacuarea lui Lenin din inima Chișinăului la Centrul expozițional „Moldexpo”, acesta a revenit în actualitate în 2001, odată cu victoria detașată a comuniștilor moldoveni în alegerile parlamentare din acel an. În următorii opt ani de zile, cultul lui Lenin a fost impus masiv an de an, inclusiv în rândul tinerilor, în special, celor vorbitori de limb rusă, care-și puneau cravata roșie la gât și-și ridicau fericiți carnetele de partid de ziua lui Lenin.

Comunismul a căzut din nou la Chișinău abia în 2009. Atunci, după anunțarea rezultatelor preliminare ale alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009, conform cărora Partidul Comuniștilor din Republica Moldova ar fi obținut 49,48% din voturi sau 60 de mandate în Legislativ, la Chișinău au izbucnit ample acțiuni de protest, care, în scurt timp, au degenerat în violențe. Sediile Parlamentului și Președinției au fost incendiate și distruse. Sute de tineri au fost arestați și maltratați prin comisariate. Patru tineri au decedat în timpul protestelor de atunci.

Cu toate acestea, niciun funcționar public din acea perioadă, responsabil pentru activitatea organelor de drept, nu a fost atras la răspundere.