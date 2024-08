Legendarul rapper Fatman Scoop a murit fulgerător. S-a prăbușit în timpul unui concert

SUA. Cunoscutul rapper Fatman Scoop a murit la vârsta de 53 de ani în timpul unui concert desfășurat în Connecticut. Artistul s-a prăbușit pe scenă, după ce a încheiat o prestație muzicală.

Americanul e cunoscut în special pentru hitul său din 2003 „Be Faithful”. Rapperul născut în New York, al cărui nume real era Isaac Freeman III, își dăduse jos cămașa și se îndreptase spre cabina DJ-ului atunci când s-a prăbușit.

Ulterior, a fost transportat de urgență la spital. Incidentul a fost confirmat și de primarul Lauren Garrett, care a cerut sprijin pentru artistul aflat în stare critică.

Anunțul a fost făcut pe rețelele sociale de familia rapperului, care a dat veste cu „profoundă tristețe și inimi foarte grele”.

„Noaptea trecută, lumea a pierdut un suflet radiant, un far de lumină pe scenă și în viață. FatMan Scoop nu a fost doar un artist de talie mondială, el a fost un tată, un frate, un unchi și un prieten. El a fost râsul din viețile noastre, o sursă constantă de sprijin, forță neclintită și curaj”, se mai arată în mesaj.

Rapperul, cunoscut pentru colaborările sale cu Missy Elliott și Mariah Carey, precum și pentru hitul „Be Faithful”, a câștigat trei premii Grammy și a fost implicat activ în reality TV. Cauza exactă a decesului nu a fost încă făcută publică.

I REALLY hope he comes out of this ok. Prayers up for Fatman Scoop. 🙏🏾🙏🏾🙏🏾pic.twitter.com/rR9PxNkiaR

