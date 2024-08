Monden 50 Cent concertează în România. Artistul a venit cu o listă interminabilă de solicitări







România. Au rămas doar câteva zile până la concertul lui 50 Cent. Artistul va urca pe scena de la RomAero în cadrul evenimentului Summer in the City.

50 Cent vine în România. Lista cerințelor speciale

Rapperul și echipa lui vor fi cazați în camere de lux unde, la cererea artistului au fost montate două fotolii din piele, covoare asortate, palmieri și plante de decor, dar și mai multe oglinzi. De asemenea, 50 Cent a cerut în mod expres ca lumina și temperatura să poată fi ajustate manual.

În privința preferințelor culinare, interpretul a cerut ca mâncarea să fie pregătită cu cel mult 15 minute înaintea sosirii, iar alimentele să fie așezate în tăvi încălzite. Solistul a cerut preparate cu specific american, Mac n Cheese, crispy strips, aripioare de pui BBQ, cheeseburgeri și friptură de vită.

Friptură de vită bine făcută și dulciuri fără zahăr

50 Cent a comandat cheeseburgeri cu castraveți murați și friptură de vită bine făcute. Toate bunătățile vor fi servite din farfurii de porțelan cu tacâmuri de argint. Pentru desert, rapperul a cerut ciocolată neagră, jeleuri acre și platouri cu banane, mandarine, lămâi, afine, nuci și caju.

Pe lista de băuturi artistul a trecut apă plată Smart Water sau Fiji, băuturi energizante și sucuri fără zahăr. La care se adaugă berea de ghimbir și fresh-uri de portocale și mere. Pentru a-și menține vocea, solistul a cerut ceai verde cu mentă, lămâie, ghimbir și mușețel, drajeuri pentru tuse și miere organică.

50 Cent va concerta pe 18 august la evenimentul Summer in the City, iar în deschidere va urca pe scena trupa La Familia. Concertul de la Romexpo face parte din turneul global „The Final Lap Tour”, început anul trecut și care cuprinde peste 100 de spectacole în 35 de țări. 50 Cent a înregistrat un succes imens cu The Final Lap Tour. Artistul a vândut peste un milion de bilete, iar majoritatea concertelor au fost sold-out, potrivit publicației Adevărul.