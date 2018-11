Legendarul Gianluca Vialli a învins cancerul

Gianluca Vialli (54 de ani) a câștigat cel mai important meci din viața sa. Italianul a dispărut din fotbal în ultima vreme, pentru că a suferit de cancer.





„Eram atât de slab că purtam un pulover pe sub cămașă”

În cartea autobiografică „Goluri, 98 de povești+1”, Vialli vorbește despre calvarul prin care a trecut: „Eram atât de slab că purtam un pulover pe sub cămașă când ieșeam în public, pentru a nu observa nimeni nimic, ca să nu-mi dezvălui suferința. Să rămân acela pe care-l știau toți. Abia apoi am decis să strâng totul într-o carte. A fost o nouă etapă din viața mea în care am învățat multe”, a scris Vialli.

În prezent, fostul fotbalist care a jucat la Sampdoria, Juventus sau Chelsea a revenit la normal. „Acum mă simt bine, îmi revin, corpul își recapătă forma bestială, dar meciul nu s-a terminat definitiv. A trecut doar pericolul cel mai mare. Sper ca experiența mea să ajute și alte persoane ajunge la răscruci decisive ale vieții.”

Vialli a evoluat la Chelsea alături de Dan Petrescu, apoi i-a fost antrenor fostului fundaș dreapta.

