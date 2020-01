Legendarul cântăreț Meat Loaf a ajuns de râsul internetului. Fanii sunt în delir

Totodată, numele de scenă nu se potrivește cu mesajul, spun fanii – meat loaf: chiftea de carne. Internauții i-au cerut imediat artistului să se redenumească „Veg Loaf”, adică să își spună „chiftea vegetală”, însă autorul celebrului hit „I would do anything for love – but I wont do that” a răspuns exact așa: „Nu voi face asta! (I wont do that!)”.

Meat Loaf s-a alăturat însă campaniei „Veganuary” (Ianuarie vegan) pentru a susține și a promova acest stil de viață, măcar în această lună. Promotorii au profitat de glumele internauților pe această temă și au creat o scenă în care Meat Loaf este constrâns să se redenumească în stil vegan. Puteți viziona spotul aici.

Michael Lee Aday (n. 27 septembrie 1947) cunoscut mai bine sub numele de scenă Meat Loaf este un cântăreț american de rock și actor. Este renumit pentru albumele Bat Out of Hell I, II, și III și cântecele faimoase din filme cât și apariția în anumite pelicule cinematografice, printre care și Fight Club.

