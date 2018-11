Olguța Vasilescu vrea să TREACĂ LEGEA PENSIILOR cu ORICE PREȚ. AVERTISMENT DUR către PARLAMENT

Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii a declarat, duminică seară, la Antena 3, că săptămâna viitoare, proiectul de Lege a pensiilor va intra în dezbatere la Comisia de muncă din Senat. Aceasta susține că speră să nu fie foarte multe amendamente pentru că garanteză că legea devine inaplicabilă, întrucât „niciun Guvern nu poate să-şi asume o sumă mai mare decât cea pe care am prevăzut-o noi”.





„Legea pensiilor a intrat deja în Senat în dezbatere. A fost avizată la două comisii până acum. Urmează să intre săptămâna viitoare în comisia de muncă senatorială. Sper din toată inima să nu fie foarte multe amendamente şi sper din toată inima ca inclusiv colegii noştri din Coaliţie să înţeleagă că mai binele este duşmanul binelui”, a afirmat Olguţa Vasilescu, potrivit Agerpres.

Întrebată de moderatorul emisiunii dacă sunt probleme, ministrul a răspuns: „E foarte posibil să vină cu multe amendamente”. „Multe dintre ele pe care le-am auzit până acum de la comisiile avizatoare le-am avut şi noi în cap atunci când am lucrat legea, însă costurile doar pe aceste amendamente porneau de la 2 miliarde (de lei - n. r.) şi ajungeau până la 40 de miliarde, pe lângă costurile formulei adoptate în Guvern. Da, formula adoptată de noi dublează practic bugetul de asigurări sociale. Dacă am pornit de la 56 de miliarde în momentul în care am venit la guvernare şi acum avem 71 de miliarde, ajungem la 140 de miliarde pentru aplicarea acestei legi în anul 2021. Dacă vor fi făcute şi alte amendamente, eu garantez că legea devine inaplicabilă, pentru că niciun guvern nu poate să-şi asume o sumă mai mare decât cea pe care am trecut-o noi”, a explicat Lia Olguţa Vasilescu.

Potrivit acesteia, efortul cel mai mare pentru aplicarea noii legi a pensiilor va fi în anul 2020, pe mandatul PSD. „Cea mai mare creştere este în 2020, adică este pe mandatul nostru. Dublarea pensiilor înseamnă anul 2020, pe mandatul nostru. Am promis această dublare a pensiilor, asta se întâmplă în timpul mandatului nostru. În anul 2021 doar se aplică noua formulă. Sigur că şi din acea nouă formulă mai sunt nişte creşteri pe pensii, dar efortul cel mai mare este făcut în anul 2020, pentru că urcăm de la un punct de pensie - anul acesta este 1.100 de lei, anul viitor va fi 1.265 de lei, în 2020 deja vorbim de 1.775 de lei punctul de pensie. Dacă ne raportăm la anul 2016, luna decembrie, când am venit la guvernare şi aveam un punct de pensie de 871 (de lei - n. r.), după cum vedeţi, este o dublare în interiorul mandatului nostru a punctului de pensie”, a subliniat ministrul Muncii.

Pagina 1 din 1