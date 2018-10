Lecții valoroase de la PĂRINTELE PEDIATRIEI, prof. MARIN BURLEA, pentru medici și părinți. „Se transformă într-un pericol pentru pacient”

Vineri dimineață, prof. Univ. Marin Burlea s-a stins pe un pat din Institutul Oncologic Iași, lăsând în urma sa multă durere. Îngerul copiilor a lucrat aproape până în ultimele sale momente, trăgând după el o boală grea. Nu s-a plâns și a înfruntat destinul cu o putere fantastică, susținându-și soția și copiii chiar și când starea lui de sănătate începuse să se deterioreze rapid. Mai mult, doctorul nu s-a oprit nicio clipă din a oferi consultații micuților care aveau nevoie de el.





Uitându-ne în retrospectivă, părintele pediatriei a lăsat în urma sa multe lecții destinate atât medicilor, cât și celor care se confruntă cu problemele de sănătate ale copiilor. Iată doar o mică parte din învățăturile lăsate de profesor:

Tratamentul cu ciocolată

„Am văzut în literatura de specialitate că ciocolata are un efect miraculos. Stimulează metabolismul triptofanului. Are un efect benefic asupra organismului. Combinat cu probiotice sperăm să-l aducem pe linia de plutire şi să facem un copil sănătos. De acum sperăm să poată să poată fi alimentat normal, iar în timp să ajungă la o greutate corespunzătoare", a explicat prof. dr. Marin Burlea, preşedintele Societăţii Române de Pediatrie, în timp ce îl salva pe un băiețel care nu se putea alimenta normal. Copilul a evoluat foarte bine și și-a recăpătat sănătatea.

Experiența bate teoria, iar prof. Marin Burlea oferea, din vasta lui carieră, sfaturi prețioase pentru alimentația copiilor mici. Despre provocarea diversificării, dr. Burlea a spus: „Mărul este un aliment specific românesc care era administrat împreună cu biscuiți, dar aceasta combinație s-a dovedit a fi nefericită, întrucât reprezintă o introducere precoce a făinoaselor care conțin gluten, cu cel puțin două consecințe: poate produce intoleranța la gluten și poate conduce la paratrofie cauzată de alimentația în exces cu făinoase”.

Chiar și un titan ca profesorul Burlea avea parte de emoții puternice în fața pacientului. Mai mult, el considera că empatia face parte din întregul unui medic reușit: „Nu am tărie! Am plâns de multe ori în viață, dar am reușit să mă abțin în fața pacienților. Plânsul în fața pacienților înseamnă eșec și deznădejde, eroare din punct de vedere tehnic, mai ales că, în pediatrie, pacienții sunt cele mai inocente și sensibile ființe. Pe de altă parte, satisfacțiile pe care le ai în momentul în care ai salvat o viață nu pot fi descrise prea ușor în cuvinte, dar atenuează din tristețea pe care ți-o provoacă suferința umană.”

Povestea celor trei copii:

„Îmi pare rău că nu am ținut cont în suficientă măsură de sfaturile ilustrului învățător din Ialomița. Era un fel de sfătuitor al satului la care ajungeau toți tinerii care voiau să se căsătorească la vârste fragede și aveau nevoie de un sfat sau o consfințire a hotărârii lor. Îmi pare rău că nu i-am urmat recomandarea pe care o făcea tuturor celor care învățaseră bine și aveau un nivel ridicat de inteligență, aceea de a avea trei copii – unul pentru soție, unul pentru soț și unul pentru România, pentru a menține din punct de vedere numeric și calitativ un echilibru valoros între generații.”, a rememorat dr. Burlea.

Importanța de a evolua permanent în medicină:

„Un medic care nu are un maestru se numește autodidact și, oricât de mult ar citi și studia, performanțele sale vor fi medii sau mediocre. Apoi, în medicină trebuie să ai îndoieli. Un medic care nu are îndoieli și crede că emite pacientului judecăți cu valoare absolută este un om terminat și nu mai poate evolua. Se transformă într-un pericol pentru pacient.”, a explicat profesorul.

Iubirea lui față de copii, nemărginită!

„Ionut Ciubotaru are un an si jumatate si a trecut cu brio peste o perioada extrem de dificila. Copilul este internat in spital de aproximativ 4 luni de zile, cand a fost diagnosticat cu cancer la testiculul drept. Pentru a-i salva viata, medicii au fost nevoiti sa intervina chirurgical pentru extirparea tumorii si testiculului. In toata aceasta perioada, Ionut a fost supus unei terapii in Clinica de oncologie si, in paralel, a urmat si un tratament nutritional la Clinica de gastroenterologie. Ieri, micutul a incheiat terapia oncologica, dar nu poate pleca inca acasa, deoarece mama sa nu dispune de posibilitati financiare pentru a se deplasa la spitalul din Iasi ca sa-si ia copilul acasa. In aceste conditii, managerul Spitalului de copii Sf. Maria, prof. dr. Marin Burlea, a decis ca baietelul sa ramana in Clinica de gastroenterologie, unde va continua tratamentul nutritional. La un an si jumatate, are abia greutatea unui copil de cinci luni, 7,5 kilograme. La scurt timp de la internare, Ionut a inceput sa-i spuna "tata" prof. dr. Marin Burlea. Atunci cand aude glasul prof. dr. Marin Burlea, Ionut incepe sa-l strige si sa intinda mainile pentru a fi luat in brate si abia asteapta sa fie alintat de acesta”, scria bzi.ro la acea vreme.

