Lebăda Neagră, Viktor Orbán și soarta Transilvaniei

Podcastul „Contrapunct”, moderat de jurnalistul EVZ Dan Andronic, are astăzi, la ora 12:00, o ediție dedicată temelor de securitate și politică regională. Invitații sunt col. (r) Tudor Păcuraru și Romeo Couti, autorii volumului „Lebăda Neagră de pe Balaton”, apărut recent, care descrie mecanisme de influență și vulnerabilități în Europa Centrală, cu accent pe felul în care evenimente greu de anticipat pot reconfigura rapid harta riscurilor.

Punctul de plecare îl reprezintă cartea celor doi invitați. Titlul trimite la ideea de „lebădă neagră”, eveniment improbabil, dar cu impact major. Autorii vor detalia cum se construiesc rețelele de influență, ce instrumente folosesc actorii statali și non-statali și ce semnificație au pentru România nodurile de putere din proximitate. Un capitol al discuției este dedicat politicii premierului ungar Viktor Orbán.

Se vor analiza raportul dintre suveranism și obligațiile euro-atlantice, relația Budapestei cu Bruxelles, Moscova și Beijing, precum și efectele asupra echilibrelor din regiune. În aceeași cheie este abordată și tema UDMR în Transilvania: strategia de reprezentare, ponderea temelor identitare și legătura dintre agenda comunității locale și prioritățile de la Budapesta.

Războiul din Ucraina rămâne un subiect important. Col. (r) Tudor Păcuraru va explica implicațiile militare și de intelligence din teren, dincolo de fluxul zilnic de știri, iar Romeo Couti va discuta modul în care conflictul este filtrat în spațiul media. Vor fi analizate și costurile strategice pentru statele de pe flancul estic și lecțiile de reziliență pentru instituțiile românești.

Ediția atinge și dosarul Orientului Mijlociu, cu un segment despre situația din Gaza și discuțiile privind „pacea după acordul mediat de Donald Trump”. Subiectul este tratat ca studiu de caz privind diferența dintre textul unui acord și implementarea lui pe teren: garanții, calendar, actori și consecințe politice în statele implicate.

„Contrapunct” aduce astfel o conversație cu miză practică pentru publicul interesat de politică externă și securitate: cum se traduc opțiunile de la Budapesta în Transilvania, ce înseamnă pentru București dinamica războiului din Ucraina și cât de repede pot schimba cursul unor crize regionale evenimentele improbabile. Podcastul poate fi urmărit pe platforma Hai România, astăzi, la ora 12:00.

