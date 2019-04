Veste șocantă! Vedeta a decis să își schimbe viața radical. Avertismentul medicilor. „Vreau să renunț”

Celebrul fotomodel Laurette trece prin momente de cumpănă. Din cauza implanturilor cu silicon, mulatra ajunge din nou pe masa operație.





La numai trei ani de la intervenția mult dorită, Laurette a luat o decizie neașteptată. Mulatra intenționează să renunțe la bustul generos care a consacrat-o. La prima operație din 2010, medicul i-a pus lui Lasurette silicoane de 410 ml, apoi, în 2012, după ce a născut, au fost schimbate cu cele de 620 ml, iar în septembrie 2016, la a treia operaţie, mulatra a optat pentru implanturi de 520 de mililitri.

În ultima vreme, Laurette are dureri mari de spate din cauza implanturilor cu silicon și, prin urmare, va ajunge din nou pe mâna medicului estetician pentru a scăpa definitiv de silicoane.

„Vreau să renunţ la implant. Nu sunt prima femeie care ar face asta, dar am nişte dureri de spate destul de mari. Am vorbit cu medicul meu estetician, am fost la o consultaţie şi am înţeles că e nevoie de un lifting atunci când scoţi de tot proteza, pentru că te alegi cu piele în exces şi acel surplus trebuie eliminat. Numai că pentru lifting, tăietura este destul de inestetică şi mi-e un pic teamă să nu rămân cu urme, semne prea mari. Voi vedea ce decizie iau”, a declarat pentru Click! Laurette Atindehou.

Laurette a avut o relație la distanță cu Ciprian Nistor. Omul de afaceri de afla în spatele gratiilor iar mulatra dorea să-și trăiască viața din plin. Aceasta ieșea frecvent ăn cluburi, unde apărea în compania unor diverși bărbați, fapt care a stârnit gelozia omului de afaceri, aflat după gratii și în imposibilitatea de a fi, tot timpul, alături de soția sa. Astfel că cei doi au ajuns la separare.

