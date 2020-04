Vedeta a explicat cum decurge viața, zi de zi, la izolare, pe pagina de socializare

„Bună dimineața, ce faceți astăzi ?!!

Eu am deja programul făcut.

Mic dejun

Curățenie în casă

Gătesc pentru prânz

Mă aranjez puțin

Iar curățenie în casă

Pun ceva haine în mașina de spălat

Mă duc prin dressing, poate găsesc ceva haine de aranjat.

Ies în grădină, fac ceva curățenie

Plimb câinele pe strada din fața casei

Pe seară, ies cu fetița la o plimbare cu bicicleta, aproape de casă

Pregătim cina

Curățenie în bucătărie

Netflix

Rugăciune

Somn de bună voie

Hai, vă pup!

Sănătate

#stayhome

#poartamasca

#staysafe

Și, vă rog, fără răutăți, să fim mai buni ❤️👑👑👑😋🙏 Trecem noi și peste asta 🙏

Nu uitați să vă spălați pe mâini !!!”, a scris Laurette.

Pentru e elimina orice suspiciune, Laurette și-a făcut testul pentru coronavirus imediat cum a revenit din Italia. Din fericire, vedeta a ieșit negativ. Totuși, a făcut și un examen gastro-enterologic, în urma căruia ar putea ajunge pe masa de operație dacă se confirmă că suferă de litiază biliară.

„Mi-am făcut analizele așa cum am promis, nu puteam să risc, am un copil acasă. Nu am coronavirus, calmați-vă! E vorba de alte probleme de sănătate”, a declarat Laurette, potrivit cancan.ro