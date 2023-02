Laurențiu Reghecampf are probleme mari: „Poate ar trebui să i se facă și un RMN”. Anamaria Prodan jubilează la brațul noului iubit

Laurențiu Reghecampf se confruntă cu mari probleme la echipa de fotbal pe care o pregătește, Neftchi Baku, din Azerbaidjan. Dacă, până de curând, Reghe era privit cu simpatie, mulțumită rezultatelor obținute, acum lucrurile s-au schimbat în rău.

Suporterii și jurnaliștii azeri sunt nemulțumiți că echipa nu reușește să treacă de locul trei, pe care îl ocupă de 22 de etape, în campionat. Iar responsabilitatea pentru lipsa de performanță este pusă în seama antrenorului, ca de fiecare dată.

Diferența dintre echipa lui Reghecampf și liderul campionatului este de 13 puncte, în vreme ce diferența față de gruparea clasată pe locul doi, Sabah Baku, este de opt puncte.

Reghecampf a preluat Neftchi Baku în vara anului trecut și mai are contract până în iunie 2024. În primele 28 de meciuri, antrenorul român a înregistrat 17 victorii, 3 remize și 8 înfrângeri.

Presa îl critică pe Laurențiu Reghecampf

Laurențiu Reghecampf este criticat dur de presa din Azerbaidjan după rezultatul obținut în ultima etapă. Neftchi a remizat pe terenul celor de la Gabala, 0-0. Iar la câteva zile după meci, într-un editorial apărut într-o publicație de sport, Laurențiu Reghecampf, era trimis la medic. El era considerat principalul vinovat pentru rezultatele proaste din ultima perioadă, a echipei.

„Medalia de bronz este la Neftchi, iar asta știu și ei. Nu joacă nimic, iar eu îl văd vinovat pe Laurențiu Reghecampf. Dacă nu pe el, atunci pe cine? În perioada în care Samir Abbasov (n.r – fostul tehnician al echipei) era antrenor, echipa era mai slabă, dar măcar era interesant de privit”, a scris editorialistul.

Jurnaliștii azeri vorbesc despre o situație tensionată la nivelul echipei, susținând că jucătorii de fotbal ai lui Neftchi Baku ar fi extrem de nemulțumiți de antrenorul român.

„Reghecampf, care a criticat arbitrul după meciul rușinos cu Gabala, ar trebui să fie dus la un doctor și să i se ia temperatura după aceste declarații. Poate ar trebui să i se facă și un RMN la cap. Mi se pare important să meargă și la un psiholog. Poate psihologul va vorbi cu el și va afla de ce i-a asuprit atât de mult pe jucători, care sunt foarte enervați din cauza lui. Există o mare nemulțumire a jucătorilor din cauza antrenorului”, se arată în editorial.

Se cere capul lui Reghe

Mai mult, publicația susține că Reghe ar trebui să plece, prin demisie sau concediere și să lase locul unui alt tehnician capabil să obțină o performanță mai mare.

„Ziua în care Reghe va demisiona sau va fi dat afară va fi cea mai fericită din lume. Sperăm ca noua conducerea a clubului nu îi va face pe fani și pe jucători să aștepte prea mult”, a mai scris editorialistul.

Anamaria Prodan, la brațul noului iubit

În vreme ce Laurențiu Reghecampf se confruntă cu probleme profesionale, fosta lui soție, Anamaria Prodan, jubilează la brațul noului iubit. De Sfântul Valentin, ea a publicat o imagine în care apare alături de bărbatul care i-a luat locul lui Reghe. Anamaria Prodan trăiește o nouă poveste romantică, însă nu a dorit să dezvăluie identitatea iubitului, astfel că i-a acoperit fața. Tot ce se știe despre acesta este că trăiește în Europa și că nu este de origine araba, așa cum s-a speculat.

De altfel, Prodanca a declarat că nu dorește să-și mai expună viața personală în public, așa cum a făcut până acum.

„Despre viața mea personală de acum înainte din ce în ce mai puțin spre niciodată. Am trăit 50 de ani pe prima pagina a ziarelor, am inventat și ridicat în lumea mea bărbați, le-am dat valoare și i-am pus lângă mine și pe ei pe prima pagină! (…) Restul de încă 50 de ani pe care sper să-i apuc am să-i trăiesc altfel. Fericită lângă un bărbat puternic din naștere pe care nu îl car eu în spate și nu îi dau eu valoare. Îmi dă el mie”, a spus ea pentru SpyNews.