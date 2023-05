Laura Codruța Kovesi, însoțită de patru gărzi de corp prin București. Momentul înregistrat de George Simion: „Vă e frică de ceva?”. Video

Șefa Parchetului European (EPPO) Laura Codruța Kovesi a fost surprinsă în timp ce mergea pe jos, pe o stradă din București, însoțită de patru agenți de pază. Cel cu care a dat nas în nas, în preumblarea sa, a fost deputatul AUR George Simion. Acesta, așa cum obișnuiește, a ținut să imortalizeze momentul, înregistrând un videoclip în timp ce o chestiona pe șefa EPPO în legătură cu însoțitorii săi. Ulterior, Simion a postat imaginile pe rețelele de socializare, de unde s-au viralizat.

„Doamna procuror, da’ de ce aveți atâția bodiguarzi? Vă e frică de ceva? Cam ciudat!”, a comentat deputatul George Simion, în timp ce fosta șefă a DNA l-a ignorat.

Singurii care au devenit vigilenți, la deputatul AUR, și s-au repoziționat în jurul șefei Parchetului European, au fost cei patru agenți de pază. Așa cum se poate observa în clip, aceștia au luat poziție gata să intervină, în cazul unei manifestări violente din partea lui Simion.

Interesant că, spre deosebire de alți politicieni ori demnitari care nu coboară din mașină, Laura Codruța Kovesi a îndrăznit să iasă la plimbare pe jos, prin București, chiar și însoțită de patru bodiguarzi. Se pare că fosta șefă a DNA a avut programate o serie de întrevederi la mai multe instituții din Capitală.

Comentariul lui Victor Ponta după apariția Laurei Codruței Kovesi

Videoclipul realizat de George Simion, cu Laura Codruța Kovesi, a stârnit reacția fostului premier Victor Ponta. Acesta a comentat apariția șefei Parchetului European, însoțită de patru gărzi de corp, lăudându-l, în același timp, pe George Simion pentru inițiativa de o înregistra și de a o interpela.

Fostul premier și președinte al PSD, un apropiat al deputatului George Simion, a acuzat „parvenitismul” și „aroganța ciocoiască”, a fostei șefe a DNA.

„Credeam că Doamna Koveși e foarte «iubită» și nu are nevoie să fie păzita în mijlocul Bucureștiului mai ceva decât Maddona sau Lady Gaga/ sau oare credea că pe Calea Victoriei din București o atacă rachetele lui Putin! Recunosc că nu am văzut așa sistem de pază nici la șefi de stat – oare așa de populară este Doamna Kovesi în România încât îi trebuie cinci paznici? Sincer – toată scena arată un parvenitism și o aroganță ciocoiască pe care nu am văzut-o la niciun politician. Eu credeam că o apară oricum «focile» de orice pericol????! Bravo George Simion pentru întrebare și filmare”, a scris Victor Ponta pe pagina de Facebook.