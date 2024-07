Monden Laura Celia Valk, modelul care i-a furat inima lui Jude Bellingham. Cum s-au cunoscut cei doi







Jude Bellingham, fotbalistul care a bătut record după record în sezonul de debut ar avea o relație cu modelul Laura Celia Valk. Jucătorul de la Real Madrid se pare că deja și-a pus iubita în dificultate, având în vedere că meciul decisiv de la Euro 2024 se va juca între Spania și Olanda, țara de origine a modelului.

Drept urmare influencerul nu știe exact cu cine va ține în finală, dacă alege țara ei sau echipa iubitului. Despre Jude Bellingham ziarele sportive titrează că bate record după record la cei 20 de ani pe care îi are.

Modelul care încins internetul

Iubita lui, este ceva mai în vârstă ca el, mai exact cu 5 ani. Despre ea, cei de la The Sun, scriu că a terminat facultatea, iar după aceea a fondat o agenție de publicitate. Mai exact firma ei oferă consultanță companiilor în creștere. Laura este însă un model faimos. Ea se mândrește cu jumătate de milion de urmăritori pe Instagram din iunie 2024 și împărtășește cu aviditate fotografii sexy.

De altfel, ea a pozat pentru mărci populare în rândul tinerelor dornice de afirmare. Acesta este și motivul pentru care a călătorit în toată lumea. Vedeta este reprezentată de agenția de modeling The Four Models, care are sediul în Manchester. Modelul a încins internetul când a postat primele fotografii de la o campanie pentru lenjerie intimă.

Cei doi sunt foarte apropiați

În ceea ce privește modalitatea în care fotbalistul și vedeta s-au cunoscut, este în continuare o enigmă. Cu toate acestea, influencerul a recunoscut că fotbalistul a dus-o cu avionul la Madrid din casa ei din Amsterdam. Ea le-ar fi spus make-up artiștilor cu care colaborează că ar avea o relație cu fotbalistul.

”Laura nu a avut nicio problemă în a vorbi despre faptul că se vede cu Bellingham. Practic, toată lumea știa despre acest lucru. Ea a stat acasă la el, în Madrid, în ultimele săptămâni”, a explicat o sursă pentru The Sun.