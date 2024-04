Social Laude pentru Chișinău de la un blogger din România







Marius Marina, un blogger român, a povestit pe canalele sale de socializare cum i s-a părut prima sa vizită în municipiul Chișinău, dar și prin ce R. Moldova este mai bună decât România. În mai multe filmulețe postate pe Internet, Marius Marina a spus că în timpul în care a vizitat Chișinăul, nu a întâlnit persoane care să cunoască limba română, însă a menționat că pe străzile Capitalei R. Moldova sunt persoane ca vorbesc limba rusă, ceea ce nu este rău, pentru că, potrivit lui, în Oradea poți să întâlnești persoane care vorbesc limba maghiară, transmite Știri.md.

Bloggerul român a spus că în municipiul Chișinău sunt multe locuri de parcare gratuite, însă sunt slabe șanse ca acestea să fie libere. De asemenea, el a precizat că Chișinăul se bucură și de câteva parcări private, însă prețul pentru o oră de parcare este destul de mare.

Un blogger din România laude pentru Chișinău

„Am parcat mașina în parcul din fața Guvernului R. Moldova și ghiciți cât am plătit parcarea: zero lei. Asta poate fi o chestie utilă și plăcută, dar destul de nasoală pentru că nu găsești locuri de parcare goale din cauză că sunt fără plată și atunci toată lumea își lasă mașina poate pe toată ziua și așa mai departe. Am mai observat că sunt o grămadă de parcări cu plată, care sunt închise și cu barieră, dar care sunt foarte scumpe și chiar dacă locurile publice sunt gratis, cele cu plată sunt destul de scumpe”, a spus bloggerul.

Marius Marina a subliniat că orașul Chișinău este la fel de curat ca și orașul Oradea, însă dacă l-ar compara cu Bucureștiul, Chișinăul este mult mai curat decât capitala României.

„Încă un mare bravo pentru R. Moldova este că în magazine, stații PECO și așa mai departe, țigările nu sunt afișate la vedere, dar trebuie să ceri. Ele nu sunt afișate încât să fii tentat și e un sistem destul de bun pe care l-am mai văzut și în Danemarca și mi se pare foarte bun, deși sunt fumător”, a mai spus bloggerul.Totuși, Marius Marina a enumerat și câteva aspecte negative ale orașului Chișinău. El s-a arătat nemulțumit că sunt foarte puține coșuri de gunoi pe străzile Capitalei și uneori a fost nevoit să meargă și sute de kilometri pentru a arunca gunoiul. De asemenea, bloggerul a spus că o altă problemă cu care se confruntă orașul Chișinău este starea proastă a drumurilor.