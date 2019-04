Bătut de poliţişti în toiul nopţii. „Permisul ăsta e de-a dreptul blestemat!” Coşmarul unui clujean pentru permisul de conducere

Şerban Lascăr din localitatea Calna, comuna Vad, Cluj a trecut prin momente incredibile din cauza permisului ce conducere. În anul 2018 permisul i-a fost suspendat pentru consum de alcool. Cetăţeanul a reuşit ulterior să-şi recupereze actul printr-o sentinţă judecătorească. Numai că, adevăratul calvat de abia acum începe.





Pe data de 14 aprilie 2019, poliţiştii din comuna în care locuieşte au venit în toiul nopţii acasă la el şi i-au confiscat permisul. Dacă bărbatul a cerut explicaţii pentru ce aceştia procedează aşa a primit din partea acestora o bătaie zdravănă, potrivit gazetadecluj.ro

Potrivit lui Lascăr, anu trecut, tot din cauza permisului de conducere, a mai păţit o nenorocire. Fiul unui preot sin comună i-a rupt mâna crezând că-l bârfeşte.

„Și atunci, pe 4 august 2018, tocmai despre carnet vorbeam, la meci, cu un vecin. Iar fiul părintelui, care avea și el permisul suspendat – din aceleași motive, ca și mine – a crezut că vorbesc despre el și m-a distrus în bătaie! M-am prezentat târziu la I.M.L. Cluj, deoarece am stat în spital aproape o lună de zile dar, fiindu-mi frică să nu mă blesteme taică-său, părintele, am renunțat să mai depun plângere pe numele fiului său și am preferat să sufăr în tăcere. Cinci săptămâni am stat cu mâna în ghips și apoi câteva luni de zile n-am putut nici măcar să țin cheia franceză în mână”.

De asemenea, Lascăr povesteşte că permisul i-a expirat chiar în timpul suspendării, iar el trebuia să rezolve situaţia pentru că serviciul îi impunea să circule zilnic cu maşina

„Carnetul mi-a expirat chiar în timpul suspendării, dar între timp a venit hotărârea judecătorească și atunci, cu ea în mână, m-am prezentat la Cluj și mi-am făcut un permis nou. Umblam liniștit cu mașina, la lucru, la Dej, ca să mă trezesc duminică la domiciliu cu poliția, tocmai noaptea, la ora zece! Au venit după două luni de la emiterea lui, zicându-mi să-l predau, la o asemenea oră și fără să aibă document explicativ în acest sens. Mi-au bătut la ușă, m-au scos din casă și apoi m-au bătut.

Inițial i-am întrebat care-i problema. Ei mi-au cerut să le arăt permisul, iar eu – știindu-mă în regulă – l-am adus, afară, la mașina în care unul dintre cei doi urcase. Iar acesta a zis că permisul rămâne la el. L-am întrebat, intrigat, din ce cauză, mai ales că eu umblu la serviciu cu mașina. Iar respectivul mi-a răspuns că o să văd eu de ce! Nu m-am lăsat la ei și le-am cerut documentul care să justifice ridicarea permisului, la o oră atât de târzie. La care mi-a răspuns că o să mi-l arate miercuri la poliție, adică peste trei zile. Cum să merg miercuri la poliție, când eu am nevoie zilnic de mașină? Și le-am cerut o dovadă, ca să pot circula nestingherit în continuare… Însă ei m-au amenințat, în schimb, cu pușcăria, nici vorbă să-mi emită ceva. Am insistat să primesc atunci permisul înapoi și după ce mi-au spus că nu-mi trebuie mie permis colegul de lângă mașină m-a prins de mână și m-a trântit la pământ. Apoi a ieșit și celălalt din mașină și au început să mă bată. Au încercat să mă încătușeze, dar n-au putut, iar când băiatul meu în vârstă de 13 ani a ieșit să vadă ce se întâmplă au țipat la el să intre în casă, asta în timp ce soția tremura de frică, de la geam. Apoi m-au bătut în continuare, reușind să-mi pună doar o cătușă, iar când soția și-a făcut curaj și-a ieșit din casă și-au retras cătușele și mi-au întocmit un act doveditor”.

După ce a încasat bătaia din partea poliţiştilor, Lascăr a apelat la numărul de urgenţă 112 pentru a cere ajutorul, iar de la dispecerat a fost îndrumat spre I.M.L.Cluj de unde a şi liat un certificat medico-legal în care i s-au recomandat între patru și cinci zile de îngrijiri medicale.

