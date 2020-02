După o relație de doar câteva luni cu Victor Simion, gimnasta a decis să-și trăiască viața mai departe.

L-a cunoscut pe gimnastul Roland Modoran iar relația lor a evoluat foarte rapid. Recent, tânărul a luat o hotărâre care a susprins-o și pe Larisa și i-a pus pe deget inelul de logodnă.

Larisa poartă cu mândrie bijuteria primită de la noul ei iubit și arată ori de câte ori are ocazia noi imagini cu alesul inimii sale.

Larisa Iordache este medaliată olimpică, mondială și europeană. Mai mult, românca a câștigat medalia de bronz în proba de echipe la olimpiada din 2012, e cvadruplă medaliată mondială și de 12 ori medaliată europeană.

„Ne-am despărțit în iarnă, acum suntem foarte buni amici, ne comportăm ca doi oameni normali. A trecut ceva vreme, mă bucur că am putut să rămânem în relații foarte apropiate. Roland este gimnast, suntem toți o echipă și tot timpul când ieșim, ne înțelegem. Ieșim în gașcă tot timpul, fete, băieți de la gimnastică, încercăm să ne ținem aproape. Eu și Roland ne întâlnim aproape zilnic, ieșim cu aceiași prieteni, avem puncte comune, nu aveam de ce să ne războim. Nu mergea totul chiar atât de ok și am zis decât să mai treacă o perioadă de timp și să nu ne înțelegem și să nu fie ok între noi, mai bine acum decât mai încolo”, a declarat Larisa Iordache, potrivit prosport.ro

