Laptop Asus: business, gaming sau multimedia. Ce ti se potriveste? (P)

In momentul in care suntem in cautarea unui laptop, cu siguranta ca atat in magazinele locale de profil cat si in cele care activeaza zilnic profesional in mediul online, avem de unde alege. Problema cea mai mare este atunci cand trebuie sa ne decidem la un anume producator si nu stim care dintre ei se claseaza pe primele topuri din punctul de vedere al raportului calitate – design – pret.

De asemenea, atunci cand trebuie sa cumparam un laptop trebuie sa avem in vedere si alte aspecte precum bugetul pe care il avem la dispozitie, configuratia lui si mai ales la ce urmeaza sa il utilizam. Astfel, daca suntem gameri impatimiti, cu siguranta ca vom achizitiona un laptop de gaming, daca obisnuim sa lucram des pe el in Word, Excel sau in alte programe, un laptop business este alegerea ideala iar in cazul in care vrem doar sa urmarim filmele si serialele preferate, sa ascultam muzica, sa socializam cu prietenii sau sa vizionam videoclipuri de pe YouTube, laptopul multimedia este alegerea perfecta.

Compania Asus este cunoscuta pe plan mondial datorita seriozitatii si experientei pe care o are in fabricarea laptopurilor si a anumitor componente de calculatoare. Tocmai de aceea multi cunoscatori din domeniul IT opteaza pentru achizitionarea unui laptop fabricat de ei. In plus, absolut orice laptop Asus este construit cu o destinatie speciala, unele fiind dedicate gamerilor, altele oamenilor de afaceri si unele celor care obisnuiesc sa ruleze des continut multimedia.

Recomandari laptop Asus business

Laptop Asus Pro P3540FA-BQ0079R (Procesor Intel® Core™ i7-8565U (8M Cache, up to 4.60 GHz), Whiskey Lake, 15.6" FHD, 8GB, 256GB SSD, Intel® UHD Graphics 620, Win10 Pro, FPR

Procesor puternic, perfect pentru multitasking

Cei care activeaza profesional pe nisa business mai mult ca sigur ca obisnuiesc sa deschida extrem de multe ferestre si uita sa le inchida. De cele mai multe ori cand se intampla acest lucru, un calculator de tip desktop nu poate face fata la mai multe ferestre deschise. Tocmai de aceea cei din aceasta companie s-au decis sa creeze pentru utilizatorii din gama business un laptop Asus cu procesor Intel® Core™ i7-8565U (8M Cache, up to 4.60 GHz) care sa fie capabil sa proceseze repede si fara intreruperi toate informatiile si sa suporte multitasking-ul.

Memorie HDD de 256 de GB, mult mai mult decat suficient pentru stocarea amintirilor

Tinerii din zilele noastre au tendinta sa faca selfie-uri la fiecare pas, aceasta fiind moda. De asemenea, majoritatea dintre noi obisnuim sa stocam in laptop melodiile preferate din anii 80 si pana acum, anumite filme, videoclipuri si fotografii facute in momentele care merita amintite. Oamenii de afaceri la randul lor, obisnuiesc sa stocheze intr-un laptop business aproape orice document la care lucreaza zi de zi si tocmai de aceea deseori se intampla ca acestia sa ramana fara spatiu liber in calculator. Cu un spatiu de 256 GB pe care laptopul Asus Pro P3540FA-BQ0079R (Procesor Intel® Core™ i7-8565U (8M Cache, up to 4.60 GHz), Whiskey Lake, 15.6" FHD, 8GB, 256GB SSD, Intel® UHD Graphics 620, Win10 Pro, FPR il are in dotare, problema spatiului plin nici nu mai intra in discutie. In plus, nici memoria RAM nu a fost data deloc la o parte la acest laptop Asus business, 8 GB fiind mai mult decat necesari pentru functionarea in parametrii optimi.

Sistem preinstalat cu Windows 10 Professional

Nu multe laptopuri sau calculatoare de tip desktop care se gasesc de cumparat in zilele noastre mai vin preinstalate cu sistemul de operare la pachet. Insa, laptopul Asus Pro P3540FA-BQ0079R (Procesor Intel® Core™ i7-8565U (8M Cache, up to 4.60 GHz), Whiskey Lake, 15.6" FHD, 8GB, 256GB SSD, Intel® UHD Graphics 620, Win10 Pro, FPR pe langa faptul ca are o configuratie extrem de profesionala pentru utilizatorii din nisa business, acesta vine si preinstalat cu un sistem de operare Windows Professional.

Laptop Asus ZenBook Pro 14 UX480FD-BE012R (Procesor Intel® Core™ i7-8565U (8M Cache, up to 4.60 GHz), Whiskey Lake, 14" FHD, 16GB, 512GB SSD, nVidia GeForce GTX 1050 @4GB, Win10 Pro

Design modern si un ScreenPad™ pentru dezvoltarea creativitatii

Laptopul Asus ZenBook Pro 14 UX480FD-BE012R (Procesor Intel® Core™ i7-8565U (8M Cache, up to 4.60 GHz), Whiskey Lake, 14" FHD, 16GB, 512GB SSD, nVidia GeForce GTX 1050 @4GB, Win10 Pro ne prezinta un design modern iar cu ajutorul unui ScreenPad™ poti face minuni din punctul de vedere al creativitatii. Acest Touchpad este extrem de inteligent, avand capacitatea de a se adapta dupa activitatea pe care o faci, prezentandu-ti un afisaj interactiv. In plus, cu ajutorul acestuia poti sa iti creezi propriile scurtaturi sau sa iti extinzi ecranul.

Configuratie puternica pentru cei din nisa business

Cei care activeaza profesional la un birou si lucreaza zilnic cu acte, cu siguranta ca vor aprecia noul laptop Asus ZenBook Pro 14 UX480FD-BE012R (Procesor Intel® Core™ i7-8565U (8M Cache, up to 4.60 GHz), Whiskey Lake, 14" FHD, 16GB, 512GB SSD, nVidia GeForce GTX 1050 @4GB, Win10 Pro. Cu ajutorul lui, indiferent de sarcina de utilizare, poti duce toate lucrurile la sfarsit. Fiind construit cu un procesor extrem de puternic, cu o capacitate mare de stocare si cu o placa grafica extraordinara, absolut la orice lucrezi pe el, poti fi sigur ca nu vor exista blocari sau intreruperi.

Partea audio creata de Harman Kardon ne ofera un sunet extraordinar

Chiar daca acest laptop Asus a fost creat initial cu scop business, cei din companie s-au decis sa acorde atentie si calitatii sunetului acestuia. Astfel, Harman Kardon s-a ocupat de partea de sunet la acest device, introducand tehnologia ASUS SonicMaster si reiesind un laptop care sta extrem de bine si la partea audio nu numai la cea business.

Recomandari laptop Asus gaming

Laptop Gaming Asus ROG GL703GE-GC024 (Procesor Intel® Core™ i7-8750H (9M Cache, up to 3.90 GHz), 17.3"FHD, 8GB, 1TB HDD @5400RPM, nVidia GeForce GTX 1050 Ti @4GB, Wireless AC, Tastatura iluminata, Free DOS

Pasionatii de jocuri video pe calculator mai mult ca sigur ca trebuie sa ia in considerare atunci cand isi schimba device-ul, laptopul de gaming Asus ROG GL703GE-GC024 (Procesor Intel® Core™ i7-8750H (9M Cache, up to 3.90 GHz), 17.3"FHD, 8GB, 1TB HDD @5400RPM, nVidia GeForce GTX 1050 Ti @4GB, Wireless AC, Tastatura iluminata, Free DOS. Acesta a fost creat special pentru impatimitii jocurilor video, punand la dispozitia utilizatorilor un device cu o configuratie puternica si tastatura ergonomica.

Grafica excelenta pentru jucarea jocurilor

