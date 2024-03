Social Lapte și miere la companiile de stat cu datorii. Se vor da bonuri de masă, tichete și prime







Companiile de stat cu pierderi pot majora salariile. Nu vor lipsi bonuri de masă, tichete de vacanță sau prime. Mai mult, Guvernul a dat undă verde pentru angajările la stat, care pot crește și numărul posturilor, inclusiv pe cele de conducere.

Ordonanța aprobată joi prevede că angajații din companiile de stat cu salarii mai mici de 8.000 de lei net primesc bonuri de masă, vouchere de vacanță, dar și prime, chiar dacă lucrează pentru o societate care are pierderi.

Companiile de stat cu pierderi pot majora salariile

Guvernul a decis că inclusiv companiile de stat care au pierderi pot majora salariile. Majorarea nu poate fi mai mare de 10% și ea avantajează în principal salariile mari, pentru că dacă instituțiile decid să crească cu același procent, o să vedem diferențe considerabile.

Motivul, spun oficialii, este să oprească migrarea acestor angajați către sectorul privat. Iar cei care lucrează la companii pe profit și au salarii de peste 8.000 de lei net pot primi tichete de masă cu o valoare de până la 2.800 de lei.

Sunt beneficii care au fost restricționate la finele anului trecut. Tot atunci, Guvernul a anunțat că va reduce cheltuielile la buget, prin restructurări de posturi, însă acum decizia e alta.

Ce salarii vor avea bugetarii din companiile cu datorii

La CFR Călători, o instituție care are pierderi, salariul unui vânzător de bilete este de maxim 3.520 lei. Majorarea de 10%, maxim cât poate acorda această companie, potrivit legii, ar aduce în plus unui vânzător de bilete aproximativ 350 de lei.

Un conductor de tren are în prezent un salariu care ajunge la 3.700 lei, iar în urma majorării de 10% ar putea să primească în plus 370 de lei.

O altă companie de stat care poate să facă majorări salariale care să ajungă până la 10% este Administrația Canalelor Navigabile. Un maistru are aici un salariu care ajunge la maxim 7.800 lei. Asta înseamnă că minim poate să primească în plus la salariu 300 de lei, iar maxim poate să primească în plus 780 de lei.

Un șef de port are un salariu care ajunge la 10.700 lei. Asta înseamnă că poate să primească în plus la salariu, dacă se aplică această majorare maximă de 10%, aproximativ 1.070 lei.

Companiile au voie să crească numărul șefilor

Guvernul a decis de asemenea că instituțiile în care salariile sunt considerabile, dar și beneficiile, vor putea să crească numărul de șefi. Numărul de șefi trebuie să fie maxim 8%, însă pentru instituții precum ASF, ANRE sau ANCOM, Guvernul a decis că numărul de șefi poate să crească până la 10%. Trebuie să argumenteze instituțiile că au nevoie de mai mulți șefi pentru a îndeplini atribuțiile care le revin.

La ASF, de exemplu, președintele are un salariu pe lună care ajunge la 75.000 lei. De asemenea, președintele, dar și alți angajați au beneficii considerabile: 16 salarii pe an, o primă de Crăciun, o primă de performanță.

Aceste beneficii, dar și un salariu considerabil, vor putea fi obținute și de cei care ocupă funcție de conducere. Asta înseamnă 2% în plus funcții de conducere față de cât avem în prezent.

La ANRE, președintele are un salariu care ajunge la aproximativ 60.000 lei pe lună. De asemenea, și această instituție poate să crească cu 2% numărul posturilor de conducere, informează antena3.ro.