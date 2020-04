Lady Gaga a strâns o sumă record în șapte zile și anunță un concert virtual uimitor

Lady Gaga a fost nevoită să amâne lansarea noului său album programat inițial să apară pe 10 aprilie din cauza pandemiei de Covid-19. Cu toate acestea, artista s-a mobilizat și a strâns într-un timp record 35 de milioane de dolari pentru Fondul de solidaritate pentru răspuns la Covid-19 al Organizației Mondiale a Sănătății. Tot cu OMS și Global Citizen, ea va lansa pe 18 aprilie un concert viral „One World Together at Home”. Vor concerta Billie Eilish, Coldplay, Lizzo, Paul McCartney, Stevie Wonder și Elton John.