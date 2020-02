Cei doi au format unul dintre cele mai controversate cupluri de la Puterea Dragostei. Relația lor a trecut prin numeroase teste, iar acum cei doi au luat o decizie radicală. Binaca și Livian au hotărât să pună punct poveștii lor de dragoste. Astfel, fiul lui Nelson Mondialu i-a rugat pe telespectatori să nu îl mai voteze.

„Așa m-am hotărât! Să vă zic ce simt. Eu sunt aici, vă spun că atunci când am venit la emisiune, chiar în prima zi, am venit cu simțul că am ceva de demonstrat. Dacă viața m-a pus aici, înseamnă că m-a pus cu un scop, la început m-am împotrivit și am luat-o pe o cale care nu mi-era scrisă, apoi am prins drag de Bianca, dar tot n-am înțeles care e scopul meu. Asta mi-a adus ceartă peste tot, așa că am avut un gând să renunț. După despărțire știți că am rugat să plec acasă, dar iar parcă ce mi-a zis că trebuie să mai rămân, nu eram conștient.

Am rămas, iar într-o zi primesc un telefon de la ea în care-mi spunea ce a apărut pe internet. Eu nu m-am gândit la mine, m-am gândit la ea. O văd că zilele astea a fost mai puternică, mie de asta mi-a fost frică, să nu clacheze, ăsta a fost scopul meu. M-a trimis Dumnezeu să trimit iubrire cuiva care avea nevoie. Chiar dacă nu ești împreună cu o persoană, trebuie să știi să faci și să dorești binele. Așa am simțit eu înautrul meu cea mai mare satisfacție vreodată. Noi suntem despărțiți până la urmă, de data asta nu mai am nicio îndoială”, a mărturisit Livian.

Prezentatoarea TV i-a rugat pe cei doi concurenți să se mai gândească și să revină asupra decizie lor. Din păcate, însă, Bianca și Livian sunt hotărâți să plece din casa Puterea Dragostei, scrie cancan.ro.

