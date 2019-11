Bărbatul a apelat la această deghizare pentru a primi tratament preferențial în aeroporturi, însă totul s-a întors împotriva sa, scrie CNN.

Cazul a fost comparat cu filmul „Catch Me If You Can”, în care Leonardo DiCaprio are rol principal.

Indianul a recurs la acest gest pentru îi păcăli pe angajații de pe aeroport ca să-l lase să treacă de liniile de securitate şi să obţină locuri mai bune. Strategia sa chiar a dat roade, până la punctul în care bărbatul a fost prins pe Aeroportul Internaţional Indira Gandhi, din Delhi.

Bărbatul purta uniforma de pilot atunci când a fost arestat la poarta de îmbarcare, înainte să urce într-un a vion AirAsia, cu destinaţia Calcutta, a spus poliţia.

Sanjay Bhatia, un comisar adjunct din poliţia aeroportului, a declarat pentru CNN că un angajat Lufthansa a alertat securitatea aeroportuară că „un pasager suspect de dădea drept capitan al companiei Lufthansa”. Bărbatul este acum în custodia poliţiei şi riscă un an de închisoare, amendă sau chiar ambele.

