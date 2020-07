Se pare că totul ar fi început de la un live făcut pe Facebook de o altă concurentă de la Puterea Dragostei, Andreea Oprică, unde Manuela ar fi vorbit urât la adresa Loredanei Chivu.

Manuela a negat acest fapt şi susţine că a fost o neînţelegere, însă nu înainte de a avea un dialog jignitor, una la adresa celeilalte.

„Totul a pornit de la o neînțelegere. M-a vorbit cineva aiurea la Loredana Chivu, de acolo a pornit tot.

Loredana Chivu a aflat de la cineva că eu aș fi vorbit urât de ea pe un live de-al Andreei Oprică, lucru care, evident, nu s-a întâmplat, nu am nimic cu ea.

Era la două mese distanță de noi, a venit glonț la mine și m-a întrebat ce am cu ea. Credeam că glumește, prima oară, dup-aia m-am gândit că vrea să facă un scandal aiurea.

M-am ridicat de la masă și acolo , în club, am avut o dispută. Nu am apucat să ne batem, nu s-a ajuns până acolo, că au apărut bodyguarzii, dar nici nu mai era mult.

Adică nu am apucat să punem vreuna mâna pe cealaltă, dar am avut un schimb de replici pe care nu pot să îl reproduc”, a spus Manuela de la Puterea Dragostei, conform RomaniaTV.

Loredana Chivu și-a schimbat silicoanele de trei ori până în prezent. În afară de aceste intervenții chirurgicale, și-a făcut rinoplastie, injectându-și și buzele şi posteriorul de care este atât de mândră.

„Altă operație este rinoplastia, am făcut-o pentru că nu puteam să respir și eram îngrozită cum o să arate dacă nu umblu și estetic. Restul sunt mici schimbări, injectări, buzele sunt injectate, acum doi ani le-am injectat, am grijă de mine.

La fund nu am operație, sunt niște injecții. Ești puțin sedat, fără anestezie totală. Tot timpul am avut un fund bombat, am făcut sală, dar dacă voiam mai mare trebuia să fac exerciții la sală care îmi măreau și picioarele și n-am vrut asta. Am avut noroc că la față nu am avut nevoie, fațate nu am, sunt dinții mei”, a declarat Loredana Chivu.