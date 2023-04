La ruinele Vilei Quintilii de lângă Roma a fost descoperită o cramă cu vedere la fântânile din care țâșnea vinul

Dintre toate ruinele romane care populează ceea ce este acum un peisaj plăcut de pini și pajiști, sub privirea îndepărtată a Dealurilor Alban, Vila Quintilii este poate cea mai impresionantă – aproape un oraș în miniatură, acoperind până la 24 de hectare.

Aflată pe străvechea Cale Appia, în timp ce aceasta se întinde spre sud-est de Roma, vila avea propriul teatru, o arenă pentru curse de care și un complex de băi cu pereți și podele căptușite cu marmură somptuoasă, scrie The Guardian.

Povestea vilei, ale cărei origini se află în secolul al II-lea d.Hr., a devenit și mai impresionantă odată cu descoperirea unei crame complexe de o somptuozitate fără egal în lumea romană.

Crama includea o serie de săli de mese luxoase, cu vedere spre fântânile cu vin proaspăt. Existau, de asemenea, zone căptușite cu marmură, unde muncitorii călcau în picioare fructele proaspăt culese, în timp ce împăratul privea, probabil, în timp ce se ospăta cu suita sa.

Vinăria, aflată dincolo de limitele orașului Roma din antichitate, era amplasată în ceea ce a fost cândva un peisaj de livezi și terenuri agricole, presărat cu morminte monumentale – și cu vilele celor foarte bogați.

The Villa of the Quintilii (Villa dei Quintili) is beyond the fifth milestone along the Via Appia Antica. It included extensive thermae fed by its own aqueduct, and, what was even more unusual, a hippodrome, which dates to the fourth century.#AncientRome #RomanEmpire 🇮🇹 pic.twitter.com/RDhPCmZfET

— Tom Lígr (@CaligulaNero2) March 15, 2022