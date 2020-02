La cererea guvernului, Comisia Europeană va putea coordona sosirea medicilor, laboratoarelor, experților și medicamentelor din alte țări ale UE. Între timp, începând de marţi, la Bruxelles, o misiune comună a Centrului European pentru Boli (ECDC) și a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) va urmări îndeaproape dezvoltarea focarelor din Italia. Deja ECDC a ridicat luni nivelul de risc al virusului COVID-19 de la scăzut, la „moderat-mare”, chiar dacă autorităţile de la Bruxelles au o încredere deplină în felul în care gestionează criza guvernul italian: „Vreau să laud răspunsul rapid și profesionist al autorităților voastre”, a subliniat dimineață comisarul european pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarcic.

Lenarcic, împreună cu colega sa Stella Kyriakides (ministerul Sănătăţii) au anunțat alocarea unui pachet în valoare de 230 de milioane de euro ca ajutor financiar în lupta împotriva virusului. Inițial, suma ar fi trebuit să prevină răspândirea virusului în Africa, însă după alarma din Italia, banii vor fi folosiți și în Uniune. Jumătate din bani vor fi folosiţi pentru găsirea unui vaccin. Bruxellesul îndeamnă guvernele europene să răspundă crizei într-un mod „coordonat”. Există posibilitatea ca alte guverne, precum cele din Franța și Austria, să suspende acordul Schengen la granițele Italiei, creând daune ulterioare economiei italiene și relațiilor diplomatice dintre partenerii UE.

În acest moment – a explicat marţi dimineaţa Comisia – nu am avut cereri de suspendare a Tratatului Schengen, dar ne amintim că toate deciziile trebuie luate pe baza unei evaluări științifice riguroase, în plus acestea trebuie să fie proporționale și coordonate”. Mesaj clar, care anunţă că din motive de sănătate și de siguranța publică, guvernele pot restabili controalele la frontieră. Autorităţile de la Bruxelles ar dori să evite acest lucru, însă nu îl pot interzice și speră că guvernele europene vor folosi măsura doar în caz de nevoie reală. Nu întâmplător, Lenarcic a răspuns la o întrebare privind atacurile lui Matteo Salvini împotriva guvernului – în plus, Salvini a apărat ieri cererea lui Marine Le Pen de a se reînfiinţa granița dintre Franța și Italia – afirmând că „folosirea acestei situații în scopuri politice ar fi un lucru deplorabil”.

Articol de Alberto D’Argenio

Traducerea: Cătălina Păunel – RADOR

