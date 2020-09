„Accentul pus de Uniunea Europeană pe problemele de durabilitate și pe planul de acțiune pentru economia circulară este bun. Sectorul are un impact uriaș asupra economiilor Vechiului Continent, care, cu toate acestea, nu se mișcă încă într-o ordine precisă pe acest front.

Câteva date care indică importanța circularității din punct de vedere economic. Economia circulară este corelată cu 300-380 miliarde de euro din produsul intern brut din Europa (potrivit ultimelor date disponibile, cele din 2018), cu 27-29 miliarde de euro în Italia, cu 10-12 miliarde de euro în România și 33-35 miliarde de euro în Spania. În același timp, economia circulară este legată de aproximativ 200.000 de locuri de muncă în Italia, 20.000 în România, 350.000 în Spania și până la 2,5 milioane în Europa, referindu-ne tot la anul 2018. Efectul asupra investițiilor este cuantificat în 8-9 miliarde de euro în Italia, 1-2 miliarde de euro în România, 9-11 miliarde de euro în Spania și un impact global de 90-110 miliarde de euro în Uniunea Europeană în 2018. De asemenea, se estimează beneficii semnificative asupra productivității muncii : aproximativ 560-590 de euro pe angajat pe an în Italia, 1.210-1.270 de euro pe angajat în România (țara cu cel mai mare impact), 640-670 de euro pe angajat în Spania și 570-940 de euro pe angajat complexiv la nivel european.

Valoarea economică a acestui sector este prezentată în studiul „Europa circulară. Cum să gestionăm cu succes tranziția de la o lume liniară la una circulară”, realizat de Fundația Enel și The European House – Ambrosetti, în colaborare cu Enel și Enel X și prezentat la Forumul The European House – Ambrosetti, într-o conferință de presă la care au participat Valerio De Molli, Managing Partner & CEO al The European House – Ambrosetti, Francesco Starace, CEO și Director General Enel și Francesco Venturini, CEO Enel X.

Cu această ocazie, compania energetică și think tank-ul care organizează forumul de la Cernobbio observă că „Uniunea Europeană prezintă rezultate eterogene în ceea ce privește tranziția către economia circulară: Italia și Spania demonstrează un nivel mediu-ridicat de dezvoltare , în timp ce România se află în fruntea clasamentului „. Dintre cele trei țări pe care s-a pus cel mai mare accent „România a înregistrat o îmbunătățire remarcabilă în ultimii cinci ani, Spania un progres intermediar, în timp ce Italia s-a deplasat mai lent în tranziția către un model circular”.

Studiul nu poate ignora efectele pozitive asupra mediului. Printre diferitele efecte, trebuie remarcat faptul că trecerea de la materialele primare la cele secundare face posibilă reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES): luând în considerare 4 materiale (fier, aluminiu, zinc și plumb), reducerea medie a emisiilor de GES pe kg din materialul produs fiind egală cu 73,5%.

Tema este una dintre priorităţile liderilor afacerilor la nivel european: 95% din eșantion – continuă cercetarea – consideră economia circulară o alegere strategică pentru compania lor, fiind mai presus de toate un instrument pentru obținerea unui avantaj competitiv în ceea ce privește diversificarea, extinderea a pieței și reducerea costurilor. Cu toate acestea, majoritatea managerilor europeni consideră că țara lor nu este pregătită să facă față provocării economiei circulare; incertitudinea privind crearea de valoare (43,6% ) și lipsa abilităților (35,9%) sunt cele mai frecvente două răspunsuri privind obstacolele din calea dezvoltării economiei circulare în Europa.

Prin urmare, raportul sugerează zece domenii de intervenție pentru a stimula tranziția circulară: definirea strategiilor naționale de dezvoltare economică circulară pentru statele membre ale Uniunii Europene; redefinirea guvernanței economiei circulare pentru a sprijini o tranziție de 360 ​​° în toate sectoarele; influențarea legislației pentru a promova tranziția circulară; creearea condițiilor competitive în ceea ce privește soluțiile necirculare; utilizarea finanțelor ca pârghie pentru promovarea cercetării și dezvoltării și a bunelor practici în domeniul economiei circulare; rezovarea problemei lipsei unei definiții clare și a unor metrici omogene și exhaustive; transformarea modelelor de afaceri care generează deșeuri în modele circulare; promovarea măsurilor transversale și de coordonare pentru toate sectoarele afectate de tranziția la economia circulară; valorificarea economiei circulară pentru a regândi orașele și spațiile urbane; promovarea culturii și conștientizarea avantajelor care decurg din economia circulară”, scrie La Repubblica.

