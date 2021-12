Evenimentul zilei vă urează La mulți ani!

Poate că pentru mulți dintre dumneavoastră, din varii motive, anul care s-a încheiat nu a fost un an perfect, ci din contră. Poate a fost un an greu, dificil, în care poate ați pierdut mai mult decât puteați plânge și duce. Poate pentru alții a fost exact așa cum și-au dorit. Poate în tot haosul, în toată durerea care plutea în aer, ați găsit ceea ce vă lipsea. Indiferent de ce v-am adus anul trecut, noi, jurnaliștii EVZ, vă îndemnăm să pășiți cu încredere și credință în noul an. Uneori, toți avem nevoie de un nou început și un pic de magie.

Să credeți în miracole, pentru că există la tot pasul.

Să credeți în oameni și în voi. Să apreciați fiecare lucru pe care îl aveți și pe cei care vă ajută și au încredere în voi. Să aveți un an nou fericit, plin de sănătate și speranță!

LA MULȚI ANI!