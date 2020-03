Oana Radu o amenință pe Bianca Rus că o dă în judecată. Totul a pornit în urma unor acuzaţii legate de o operație la stomac. Pentru cei care n-au văzut emisiunea amintitim că Rus a spus că susținătorii o confundă cu Oana Radu și că toți cred că a slăbit cu ajutorul unei operații la stomac, nu prin dieta minune pe care o vinde pe Internet.

În acest context, artista a amenințat-o pe colega ei de emisiune că o va da în judecată pentru că generează afirmații defăimătoare. Iată dialogul integral între cele două dive ale României, conform wowbiz.ro:

„Auzi, Oana, primesc tot felul de mesaje din partea fanilor tăi. Mă confundă cu tine și îmi cer mie rețeta de slăbit. Și am auzit că ți-ai pus balon în stomac. Eu am observat că tu ai slăbit. Și mi-au spus că rețeta ta nu funcționează, să le dau altă rețetă și dacă e adevărată chestia cu balonul în stomac”, a spus Bianca Rus.

„Păi hai să îți spun ceva! Vând diete de vreo sută de milioane pe zi și dacă ar fi proastă nu aș face profitul ăstă, pe firmă, să știi. Doi la mână, voiam să nu fiu rea, dar vocea ta este perfectă să ne protejăm de coronavirus”, a răspuns Oana Radu.

„Serios?! Bun, dar explică-mi tu cum e cu balonul”, a continuat Bianca Rus.

„Nu este problema ta dacă am eu sau nu balon”, a fost replica.

„Dacă pe tine te oripilează vocea mea, pe mine mă oripilează imaginea ta! Și să le spui fanilor tăi să nu îmi mai trimită mesaje cu balonul tău din stomac, că eu m-am operat, toată țara știe”, a continuat Rus.

„Și eu am făcut un control gastric public, dacă vrei să știi, tocma pentru oamen ii ca tine, care nu au ce să facă și spun că eu mi-am pus balon. Să știi că eu m-am chinuit foarte mult cu felul în care arăt. Hai să zicem că mi-am pus balon, dar sunt foarte mulți oameni care slăbesc zilnic și cu dieta mea. Chiar și-au pus toți balon?”, a reacţionat şi Radu.

„Să știi că eu primesc foarte multe mesaje…”, a precizat Bianca Rus. „Mesajele pe care le primești tu nu mă privesc”, a contrat-o Oana Radu. „Chiar și un prieten de-al tău a dat în presă că tu și-ai pus balon și a spus tot adevărul despre tine!”, a mai spus Bianca.

„Nu este prietenul meu și dacă voiai să știi dacă mi-am pus balon trebuia să mă întrebi pe mine în culise. Oamenii pot intra pe site-ul meu și o să găsească acolo dieta.

Eu am și un vlog unde am mers la un control și le-am arătat oamenilor cum am reușit să slăbesc cu dietă. Faptul că tu ți-ai tăiat stomacul e problema ta, nu te judec. Eu am reușit să renunț la sarmale și atunci am slăbit și fac și bani din asta”, a adăugat Oana Radu.

„A dat cineva un articol într-un ziar cum că știe amănunte din viața mea. Omul ăla a fost acționat în judecată pentru că nu poate dovedi sub nicio formă ceea ce a spus. Eu cu un avocat am mers la un gastroenterolog care mi-a făcut un control și care certifică faptul că eu nu mi-am pus balon și nu mi-am pus inel”, a mai spus Oana Radu.

Peste doar câteva minute, cele două au continuat schimbul de replici tăioase:

„Pur si simplu am vrut sa clarific chestia asta cu tine, despre operatia de balon la stomac, pentru ca m-am plictisit. Imi scriu foarte multe persoane. Nu eu sustin, ci cei de acasa care imi scriu mesaje”, a declarat Bianca Rus.

„Tu esti la televizor, esti formator de opinie. Tu fara sa vrei poti acum sa induce in roare oamenii, iar eu trăiesc din imagine si daca mie imi afecteaza treab asta, eu sper să poti sustine chestia asta in instanta”, a contracatat şi Oana Radu.

„Hai, dă-mă în judecată că abia astept”, a răspuns Bianca Rus, în poate cel mai culminant moment al emisiunii de pe Kanal D. „Vorbesc foarte serios. Eu am un business cu această dietă, sunt foarte multi oameni care slabesc”, a mai spus artista.

„Nu păcăli lumea, dieta asta nu functionează, fata mea. Recunoaste că ti-ai pus balon in stomac. Vrei sa tin dieta asta si sa iti arat ca nu slabesc niciun gram?”, a continuat Bianca Rus.

„Nu e problema ei ce mănânc eu. Dacă vrea să o dăm pe față, o dăm pe față! E decizia mea ce mănânc. Eu cu asta am slăbit, dar nu inseamna ca nu pot sa mananc ce vreau.

Faci niste afirmatii pe care nu le poti sustine. Tu nu ai tinut dietă că ai fost cât Casa Poporului până să îți faci operatia. Tu nu te poți opri din mâncat piftie, fata mea!”, a mai spus Oana Radu în final.

