Şi cum se presupune că virusul care a generat Covid-19, boala ce face ravagii pe toată planeta, a apărut într-o astfel de piaţă, indignarea lui McCartney este de înţeles.

Confom Daily Mail, acesta a caracterizat aceste pieţe ca fiind „medievale” şi a cerut închiderea definitivă a acestora, ca un semn că liderii comunişti de la Beijing înţeleg fie şi în ceasul al 12-lea marele pericol pe care îl reprezintă acestea pentru China şi mapamond.

McCartney (77 ani) este şi un cunoscut activist pentru drepturile animalelor, astfel că intervenţia sa de la un celebru post de radio american spune totul.

Sir Paul, 77, is currently self-isolating at his home in Sussex with daughter Mary and her family.

His wife Nancy Shevell is doing the same in New York.

Speaking to Stern this week, Sir Paul told the flamboyant radio host, ‘whoever is responsible for this is at war with the world and itself,’ according to a Mirror Online report.

„Oricine este responsabil pentru asta se află în război cu lumea şi cu el însuşi. La fel de bine ar putea lansa bombe atomice pentru că asta afectează lumea.

Ok băieți, trebuie să devenim foarte igienici. Haideți să recunoaştem, este un pic medieval medieval pentru a mânca lilieci.

Și pentru ce? Toate aceste practici medievale. Ei trebuie să-şi cureţe acţiunile”, a declarat Sir Paul McCartney.

